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الامارات | دار البر تنفذ أكثر من 13 ألف مشروع حيوي

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية دار البر أنها تنفذ أكثر من 13 ألف مشروع حيوي بتكلفة تزيد على 39 مليون درهم تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات التي تستفيد من هذه المبادرات خارج الدولة.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر إن المشاريع المنجزة خلال الربع الثاني بلغت  حتى الآن  4424 مشروعا  كما تعمل الجمعية على إنجاز  9540 مشروعا في المرحلة القادمة فيما  بلغ  عدد الدول المستفيدة من تلك المشاريع 24 دولة.

وأشار المهيري إلى حرص "دار البر" على الوفاء بالتزاماتها الوطنية الكاملة في إطار العمل الخيري والإنساني داخل الدولة مع التوازن بين البُعدين المحلي والخارجي .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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