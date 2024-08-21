الامارات | «صحة دبي» توقع مذكرة تفاهم لتعزيز صحة الفم والأسنان للطلبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت هيئة الصحة في دبي مذكرة تفاهم مع «عيادة الدكتور جوي للأسنان»، لتنفيذ حملة صحية شاملة لتعزيز صحة الفم والأسنان لطلبة المدارس الخاصة في دبي، تشمل إجراء الفحوص الطبية، إلى جانب الحملات الوقائية والتوعوية من خلال كوادر طبية متخصصة عالية الكفاءة.

وقع مذكرة التفاهم مستشار المدير العام للهيئة مدير إدارة حماية الصحة العامة بالإنابة، الدكتور رمضان البلوشي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ«عيادة الدكتور جوي للأسنان»، الدكتور جوي أنتوني جاكوب.

وقال البلوشي إن الهيئة تتبنى تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج التي تستهدف حماية طلبة المدارس بشكل خاص من أي مسببات للأمراض أو مشكلات صحية عارضة، من خلال الكشف المبكر والفحوص الاستباقية. وأشار إلى أن الهيئة تمضي في تنفيذ برامجها الوقائية بدعم من شركائها، لاسيما المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية التخصصية، ومنها عيادات الأسنان.