مبادرة "فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام" تعزز خبرات المنتسبات بالذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الاتحاد النسائي العام، عن مشاركة الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن ، في دورات توعوية بمجال الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك حرصاً على توفير جانب من الخبرات والمهارات، التي تواكب التطور التقني العالمي.

وكان الاتحاد النسائي العام قد أطلق مؤخراً، الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، بالتعاون مع وزارة الدفاع، وبالتنسيق مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، وذلك تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تأتي انطلاقاً من إيمان سموها بالدور المهم والأساسي للمرأة في المجالات كافة باعتبارها إحدى ركائز الرؤية التنموية التي تقود المجتمعات.

وأعربت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، عن فخرها بهذا العمل التكاملي مع جامعة خليفة من أجل تحقيق رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" في دعم وتمكين وخدمة المرأة في الإمارات والعالم.

وقالت سعادتها: "تحظى المرأة العربية وجميع نساء العالم باهتمام وتقدير سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات" ، الأمر الذي ظهر جلياً في مساهماتها النبيلة في بناء قدراتهن وتطوير مهاراتهن، لافتة إلى أن الدورات التوعوية في مجال الذكاء الاصطناعي، توفر مجموعة فريدة من القدرات لإثراء معارف المنتسبات بالدفعة الرابعة بالطرق الآمنة لاستخدام التقنيات الحديثة بشكل إيجابي، بما يساهم في تأهيلها لنشر ثقافة التوعية الرقمية والمسؤولية المجتمعية وتمكين أفراد المجتمع من التعامل باحترافية بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات الوطنية بدولهن.

من جهته، قال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: "نتشرف في جامعة خليفة باستضافة الدورات التوعوية بالذكاء الاصطناعي للدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن بالتعاون مع الإتحاد النسائي العام"، مشيرا إلى أن مجال الذكاء الاصطناعي يعد من المجالات المهمة في حياة جميع فئات المجتمع والتي تحتاج لتضافر جهود مختلف الجهات لنشر التوعية بأهميتها، وذلك بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والآمن لها ولتحقيق الاستفادة منها على الصعيد المجتمعي والفردي، خاصة مع التطور السريع للتكنولوجيا الذي يشهده العالم اليوم.

يذكر أن البرنامج التدريبي للدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، الذي سيستمر حتى سبتمبر المقبل، يهدف إلى بناء وتطوير قدرات المرأة في مجال السلام والأمن، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في القطاع العسكري وقوات حفظ السلام وتعزيز الفعالية التشغيلية لقوات حفظ السلام.