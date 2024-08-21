"أبوظبي للدفاع المدني" تواصل فعاليات حملة «لا تتهاون: صيفك آمن»

ابوظبي - سيف اليزيد - في إطار حِرصها على تعزيز السلامة والوقاية في جميع القطاعات في الإمارة، وضمن حملة «لا تتهاون: صيفك آمن»، نظَّمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني سلسلة من الفعاليات والورش التوعوية التي استهدفت موظَّفي الجهات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى زوّار المراكز التجارية في الإمارة، بهدف تعزيز الوعي وتطوير المهارات العملية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة التي قد تحدث خلال فصل الصيف من الإصابات والحرائق وغيرها، لضمان أعلى مستويات الجاهزية والسلامة.

وتضمَّنت الورش التوعوية محاور عدّة ركَّزت على التدريبات النظرية والعملية حول التعامل الصحيح مع الإصابات الشائعة خلال فصل الصيف، ومنها الإجهاد الحراري، وضربة الشمس، إضافةً إلى الاستفادة من تقنية الواقع الافتراضي للتعرُّف على أنواع طفايات الحريق المختلفة وكيفية استخدامها بفاعلية، ما مكَّن المشاركين من تجربة محاكاة حرائق واقعية، وتحسين قدراتهم على التعامل مع هذه الحالات، وفهم الإجراءات المثلى التي يجب اتباعها في حالات الطوارئ، والتدرُّب على تنفيذها، ومنها خطط الإخلاء، لضمان سلامة جميع الأفراد.

شارك في الورش أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة، منها دائرة الصحة، ومؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومواصلات الإمارات، والمركز الوطني للأرصاد، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الطاقة، وأبوظبي للتنقُّل، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومستشفى برجيل، وشركة ساعد، وشركة صحة، وشركة أمريكانا، وشركة الديار، والعين للتوزيع.

وركَّزت الفعاليات، التي نظَّمتها الهيئة في المراكز التجارية، على رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، حيث قدَّمت لهم معلومات عن الكيفية الصحيحة لإجراء الإسعافات الأولية بفاعلية، وطرق الوقاية من الحرائق، والإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع الحرائق، وكيفية مكافحتها بطرق آمنة وفعّالة، ما يعزِّز جاهزيتهم وقدرتهم على التصرُّف السليم والسريع في الحالات الطارئة. وشملت الفعاليات أيضاً مسابقات وفقرات تفاعلية لاقت إقبالاً كبيراً من العائلات والأطفال، ما أضاف جانباً تعليمياً ترفيهياً أسهم في تعزيز المشاركة، وتوسيع نطاق الاستفادة من الحملة.

وأكَّدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني التزامها الراسخ ببناء مجتمع أكثر استعداداً ووعياً لمواجهة مختلف التحديات، من خلال حملات توعوية متواصلة تهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع كافَّة. وشدَّدت الهيئة على أنَّ حملة «لا تتهاون: صيفك آمن» تأتي في سياق جهودها الحثيثة لتمكين المجتمع من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة المختلفة، ليس خلال فصل الصيف فحسب، بل على مدى العام، سواء كان ذلك في بيئة العمل أو في الحياة اليومية.