الامارات | أطعمة تحسن ذاكرة طفلك وقدرته على التركيز خلال اليوم الدراسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع اقتراب بداية العام الدراسي، وتأهب الطلبة وذويهم لاستقباله، حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بعض الأطعمة التي تحسن الذاكرة وتعزز قدرة الطالب على التركيز خلال اليوم الدراسي، يجب أن تتوفر في صندوق الطعام الخاص به" اللانش بوكس"، فضلاً عن تناولها بشكل منتظم في منازلهم.

وأوضحت الوزارة أن أبرز هذه الأطعمة التي تحسن الذاكرة، تضم الفواكه والخضروات الطازجة، خصوصا تلك التي تحتوي على مضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية الخلايا العصبية وتحسين وظائف الدماغ مثل الفراولة والتوت، السبانخ، الكرفس، البروكلي، إضافة إلى منتجات الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والخبز الكامل، التي توفر الطاقة التي يحتاجها الدماغ للعمل بفعالية .

ونصحت الوزارة أيضاَ باعتماد الزبادي والحليب الطبيعي ضمن قائمة الطعام الرئيسية للطلبة، حيث يحتويان على البروتينات والكالسيوم الذي يعزز صحة الدماغ والذاكرة.

وضعت الوزارة عدة متطلبات يجب على ذوي الطلبة مراعاتها عند شراء حقيبة الطعام" اللانش بوكس" أبرزها أنه يجب أن تكون سهلة الإغلاق والفتح، وأن تكون خفيفة تصلح للاستخدام اليومي، كذلك يجب أن تكون سهلة التنظيف والتخزين، كما يجب أن تحتوي على أقساماً لمختلف المجموعات الغذائية اللازمة، وتساعد على تحديد الكميات المناسبة وتمنع التسريب، كما يجب أن توفر طبقاً حافظاً لحرارة الأطعمة التي يجب أن تحفظ في درجة حرارة معينة " ساخنة أو باردة "

وأكدت الوزارة على ضرورة حصول الطفل على القدر الكافي من النوم يومياً، الذي يتراوح ما بين 9 إلى 11 ساعة، وذلك بناء على مرحلته العمرية، والالتزام به حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، والعمل على توفير بيئة نوم مناسبة في غرفة الطفل بجعلها هادئة، مظلمة، مريحة، واعتماد روتين يومي للنوم قبل العودة إلى المدرسة يتضمن تنظيف الأسنان وقراءة قصة قبل النوم مع تخصيص وقت كاف للاسترخاء.