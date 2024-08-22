«المعاشات» تعزز الوعي التأميني بقوانينها وخدماتها

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات رقم 7 لسنة 1999، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، إلى الاستفادة من خدمة ورشة العمل التوعوية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال هذه الخدمة إلى تعزيز الوعي التأميني بقوانينها وخدماتها.

وتساهم المشاركة في الورش التوعوية في تعزيز وعي المؤمن عليه التأميني، بحيث يكون قادراً على فهم المبادئ العامة التي يقوم عليها التأمين الاجتماعي، والمنافع والمزايا التي يتمتع بها المؤمن عليه المشترك لدى هيئة المعاشات والمزايا الممتدة إلى المستحقين من عائلته، والخدمات التي يمكنه الاستفادة منها، من أجل تعزيز منافعه التأمينية، عبر سنوات الاشتراك الممتدة في التأمين.

ويمكن لجهة العمل استضافة هذه الورش في مقراتها وبحضور الموظفين المؤمن عليهم الذين ستتاح لهم الفرصة للتعرف على موضوعات تأمينية مهمة مثل، الإلمام بأحكام قوانين الخضوع والشمول بأحكام قوانين المعاشات بالنسبة لأصحاب العمل أو المؤمن عليهم، والتعرف على نسب الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه وصاحب العمل وفق القوانين المعمول بها، والتعرف على مصطلحات مهمة يتوقف عليها الكثير فهم قواعد وأحكام المعاشات والاشتراكات، منها راتب حساب الاشتراك ومتوسط راتب حساب الاشتراك وراتب حساب المعاش، وكذلك معرفة قواعد سداد الاشتراكات مثل أوقاتها وعلى أي شهر تُسدد، وقواعد السداد الخاصة بفترة الإجازات أو الإعارات، وكذلك التعرف على حالات استحقاق المعاش التقاعدي، ومكافأة نهاية الخدمة، واحتساب المعاش والمكافأة، وشروط وقواعد ضم وشراء مدد الخدمة، وشروط الجمع بين المعاش والراتب، والمستحقين في المعاش التقاعدي، وغيرها من الموضوعات، كما يتاح لهم الوقت لطرح الأسئلة والإجابة عليها من قبل المختصين. ويتم طلب الورش من خلال قائمة خدمات أصحاب العمل من الموقع الإلكتروني، ويمكن الاطلاع على بطاقة الخدمة أو دليل المستخدم المتوفر عن الخدمة في الموقع، أو مشاهدة الفيديو الإرشادي، وبعد تعبئة البيانات المطلوبة يتم استقبال الطلب ويتم إشعار المتعامل من خلال الرسائل البريدية والنصية، ويقوم مختص من الهيئة بالتواصل عند استقبال الطلب لتنسيق الأمور الفنية الخاصة بعقد الورشة مع جهة العمل.

وتقدم الورش بشكل مجاني، ويمكن طلبها من قبل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص على نحو سواء للمسجلين لدى الهيئة.

37 ورشة

يذكر أن عدد الورش المنفذة قد بلغ حتى شهر أغسطس الجاري 37 ورشة، استفاد منها نحو 1118 من المؤمن عليهم، وتركزت أغلب طلبات الورش على ورش العمل المتخصصة في القوانين التي تتولى الهيئة تنفيذ أحكامها، حيث تقدم الهيئة نوعين من التوعية، أحدهما خاص بالتوعية عن القوانين، والآخر عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة.