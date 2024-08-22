427 ألف مشارك في فعاليات ومبادرات «بلدية العين»

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (العين)

نجحت بلدية العين في تحقيق إنجازات عديدة في مختلف القطاعات خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي كشفت عنها إحصائيات البلدية، وأسفرت عن إنجازات متعددة في مجالات مختلفة، تبرز دورها في تعزيز جودة الحياة في مدينة العين من خلال تقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين.

واستعرضت إحصائيات النصف الأول للعام 2024، الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تقوم بها البلدية، حيث نظمت 40 فعالية مجتمعية و20 مبادرة خلال النصف الأول من العام 2024، بـ 427.892 مشاركاً، تضمن ذلك تنفيذ 337 نشاطاً، مع توفير 906 فرص تطوعية لأفراد المجتمع، و2.114 فرصة للأسر المنتجة، مما يعكس الالتزام بتعزيز التفاعل والمشاركة المجتمعية في العين.

وشهد مشروع العنونة الذي تقوم به البلدية في جميع مناطق مدينة العين، تركيب (370) لوحة بأسماء الشوارع الرئيسية، وعدد (3.855 لوحة بأسماء الشوارع الداخلية، و(2.170) لوحة لترقيم المباني، ويأتي ذلك ضمن مشروع صيانة واستكمال نظام ولوحات العنونة لمنطقة العين «عنواني» الذي يهدف إلى ضمان توفير قاعدة بيانات مركزية للعنونة وسجل العناوين والأسماء الجغرافية، بالإضافة إلى تسمية الشوارع بأسماء من الثقافة والتراث المحلي بما يعزز الهوية الوطنية.

وضمن إحصائيات الإدارات الفنية لمراكز البلديات الفرعية والموزعة على مركز وسط المدينة ومركز المقام ومركز التواجد البلدي – العامرة ومركز الوقن ومركز الهير ومركز مزيد، تم إنجاز 4485 طلباً للشركات والأفراد شملت خدمات التصاريح الفنية من عدم الممانعة، وخلو الموقع، وتصاريح أعمال في الغابات والمسطحات الخضراء وتصاريح لإنشاء مظلات وجلسات خارجية وطلبات تقدير أضرار الحوادث المرورية.

وعلى مستوى مكافحة الآفات الزراعية، قامت الإدارات الفنية بالمراكز الفرعية باستلام وإنجاز ما يقارب من 10 آلاف بلاغ ومعالجة 612 ألف شجرة نخيل ومعالجة 36.6 ألف شجرة في المدينة، بالإضافة إلى معالجة ما يقارب 200 ألف نخلة في أفلاج مدينة العين.

كما وشملت إحصائيات الأنشطة الصحية أكثر من 15 ألف إجراء متضمنة زيارات تفتيشية وإجراءات متمثلة في التوعيات والإنذارات والمخالفات لمراكز التجميل النسائية والرجالية ومغاسل الملابس، بالإضافة إلى تنفيذ 3 حملات توعوية، كما أجرت البلدية 4.175 زيارة تفتيشية لحظائر بيع المواشي و1.046 زيارة لمحلات بيع الحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى معالجة 4.662 طلب خدمة حجز الحيوانات، مما يؤكد حرص البلدية على صحة مجتمع العين والرفق بالحيوان من خلال حملات التفتيش والتوعية التي تقوم بها البلدية بشكل مستمر، كما واستقبلت مسالخ البلدية خلال النصف الأول أكثر من 200 ألف ذبيحة من مختلف أنواع المواشي، وأجرت 1.435 فحصاً معملياً، كما أصدرت 4.427 شهادة وتقرير صحي.

فيما استجاب مركز الاتصال لأكثر من 20 ألف مكالمة شملت بلاغات واستفسارات، أغلق منها ما يصل إلى 5 آلاف بلاغ، من بينها 383 بلاغاً للإنارة و871 للحيوانات السائبة و3.788 لشبكة صرف مياه الأمطار.

دور حيوي

تؤكد هذه الإحصائيات الدور الحيوي لبلدية مدينة العين في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة والخدمات المتكاملة لمجتمع المدينة، والذي يعكس التوجه الحكومي في تطوير الخدمات والمشاريع التي تخلق خدمات وبنية تحتية ومرافق خدمية وترفيهية متميزة تساعد على رفاهية الحياة واستدامتها.