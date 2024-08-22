تدريب على استخدام طفايات الحريق بالذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - عمر الحلاوي (أبوظبي)

في مبادرة جديدة تربط بين الذكاء الاصطناعي وتدريب الجمهور، استخدمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني تقنية (VR)، الواقع الافتراضي، عبر نظارة ثلاثية الأبعاد مرتبطة بطفاية حريق إلكترونية لتدريب الجمهور على استخدامات طفايات الحريق، وتتضمن 6 أنواع مختلفة الاستخدامات حسب المعتمد بالدولة، وذلك من خلال الحملة التي أطلقتها الهيئة «لا تتهاون: صيفك آمن»، ضمن برنامج التوعية المجتمعية السنوية لعام 2024، في إطار جهودها لتعزيز الوعي بالتدابير الوقائية لسلامة أفراد المجتمع.

وأثبتت تجربة الطفاية الإلكترونية بتقنية الواقع الافتراضي، نجاحاً واضحاً في تجاوب الجمهور وإزالة الرهبة، وذلك بمعايشة تجربة إطفاء الحريق بشكل يشبه الحقيقة بتوفير بيئة تحاكي الواقع، في كيفية استخدام الطفاية والنوع الأنسب حسب نوع الحريق، كما ساهمت في تقليل التكلفة بعدم استخدام طفايات حقيقية قد يؤدي العبث بها إلى التلف.

وتأتي التجربة الجديدة ضمن جهود «الدفاع المدني» في أبوظبي بتدريب الجمهور على إطفاء جميع أنواع الحرائق سواء المنزلية أو في العمل أو في المركبة باعتبار أن الشخص الموجود في مكان الحادث يعتبر المستجيب الأول، فإذا كان لديه الخبرة الكافية والمعرفة الجيدة، فقد يقضي على الحريق في اللحظة نفسها قبل أن يتفاقم الحادث، وقبل وصول سيارة الدفاع المدني.

ويتضمن برنامج الحملة عقد الندوات وورش العمل، وتدريب الأسر وأفراد المجتمع على كيفية التصرف في حالات الطوارئ، ما يعزز السلوكيات الآمنة، ويسهم في الحد من وقوع الحوادث، وانطلقت الحملة في المؤسسات الحكومية والخاصة، لتعزيز الوقاية والسلامة، والالتزام بالنصائح والإرشادات، وصولاً إلى أفضل مستويات الحماية للمساكن والممتلكات والأرواح.

وقال صلاح صالح الحارثي «إطفائي»، الدفاع المدني في أبوظبي، فريق التوعية، إن هنالك 6 أنواع من طفايات الحريق، وهي طفاية الماء، وطفاية ثاني أكسيد الكربون، وطفاية البودرة الجافة، وطفاية الفوم، وطفاية المعادن، وطفاية المواد الكيميائية الرطبة، ويختلف استخدام كل طفاية عن الأخرى، كما توجد 5 تصنيفات لطفايات الحريق، والطفايات التي تستخدم في المنازل تحتوي على 3 تصنيفات وهي الأفضل لإطفاء الحرائق، ولكنها غير مناسبة مع بعض أنواع الحرائق مثل حرائق المعادن وحرائق مواد الطبخ القابلة للاشتعال مثل الزيوت الحيوانية والنباتية، والتي تحتاج لطفاية مختلفة، لذلك يتوجب على الأقل وجود نوعين من الطفايات في المنازل، لأن طفاية المطبخ تختلف عن الطفاية الأخرى المستخدمة لبقية المنزل.