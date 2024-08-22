1672 تصريحاً للحافلات المدرسية في عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

أعلنت هيئة النقل في عجمان عن إصدار 1672 تصريحاً للحافلات المدرسية والسائقين والمشرفين العاملين في مجال النقل المدرسي، خلال النصف الأول من عام 2024، ضمن جهود الهيئة المستمرة، لضمان سلامة الطلاب والطالبات أثناء تنقلهم اليومي من وإلى المدارس، وتعزيز معايير الأمان والراحة في خدمات النقل المدرسي في الإمارة.

وتشترط هيئة النقل في عجمان حصول كل من الحافلة، والسائق والمشرف على تصريح خاص بالنقل المدرسي، ولا يتم إصدار هذا التصريح إلا بعد اجتياز سلسلة من الإجراءات، تشمل التدريب المتخصص والفحص الدقيق للحافلات، وهو ما يعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير لضمان أمان وسلامة الطلاب.

ويشتمل الفحص الفني، الذي تخضع له الحافلات المدرسية في مركز «سبيد» لفحص وتسجيل المركبات على تقييم شامل للأنظمة الميكانيكية، بما في ذلك فحص أنظمة المكابح، إطارات السيارات، والإضاءة، إضافة إلى التأكد من تجهيزات السلامة مثل أحزمة الأمان، وأنظمة إطفاء الحريق، ومنافذ الطوارئ، ويتم تحديث معايير الفحص بشكل دوري للتوافق مع أحدث المعايير العالمية.

وأكدت الهيئة، أن السائقين والمشرفين لا يحصلون على التصاريح إلا بعد اجتيازهم لبرامج تدريبية متخصصة، ومصممة لزيادة وعيهم بأهمية السلامة المرورية، وكيفية التعامل مع الطلاب في مختلف المواقف، بما في ذلك الحالات الطارئة، كما يشمل التدريب كيفية تطبيق إجراءات الطوارئ، والتعامل مع الأجهزة التقنية الحديثة المثبتة في الحافلات، مثل أنظمة التتبع GPS وكاميرات المراقبة.

وتولي الهيئة اهتماماً بالغاً بالالتزام بالاشتراطات والمواصفات القياسية الإماراتية للأمن والسلامة، سواء كانت متعلقة بالتصميم الداخلي أو الخارجي للحافلات، التي تتضمن توفر تجهيزات حديثة في الحافلات، مثل أنظمة التكييف الفعالة، مقاعد مريحة ومناسبة للأطفال، وأنظمة الإنذار المبكر عن أي عطل ميكانيكي، ويتم مراجعة هذه المواصفات وتحديثها دورياً لضمان أعلى مستويات الأمان.

وتعمل هيئة النقل في عجمان بشكل مستمر على مراقبة الأداء، وضمان التزام جميع الجهات المشاركة في النقل المدرسي بالمعايير المحددة، وتقوم فرق متخصصة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة على الحافلات للتأكد من استيفائها الشروط اللازمة، كما تعتمد الهيئة على نظام رقابي تقني حديث يتضمن تتبع الحافلات عبر الأقمار الصناعية وتسجيل بيانات الرحلات اليومية لضمان الالتزام الكامل بقواعد السلامة.

وتعقد الهيئة ورش عمل توعوية، بالتعاون مع المدارس لتعريف الطلاب بأساسيات السلامة عند استخدام الحافلات المدرسية، بما في ذلك كيفية التصرف في حالات الطوارئ، وأهمية الالتزام بتعليمات السائق والمشرف.

التزام

توجه الهيئة مشغلي النقل المدرسي بضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة من هيئة النقل فيما يخص تنظيم عمليات النقل المدرسي، والالتزام بالتقديم على كافة التصاريح اللازمة للعام الدراسي المقبل، تسريعاً للعملية وضماناً لاستمرارية الأعمال على أكمل وجه، كما يمكن للمشغلين الاطلاع على كافة الخدمات المرتبطة بالنقل المدرسي لدى هيئة النقل من خلال الموقع الإلكتروني.