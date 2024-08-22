الامارات | كيف تسدد رسوم مواقف "دبي مول" باستخدام "سالك"؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شركة "سالك"، أنه يمكن لزوار دبي مول استخدام مرافق المواقف بشرط أن يكون لديهم بطاقة سالك مفعلة وحساب سالك، مشيرة إلى أنه يتم خصم رسوم المواقف غير المدفوعة من رصيد حساب سالك الخاص بالمستخدم.

وأوضحت أنه يمكن شراء بطاقة سالك عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.salik.ae، أو من خلال خدمة Careem Quick، أو أي من محطات الوقود في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت "سالك" عبر موقعها الإلكتروني، أن غالبية المواقف في دبي مول تخضع للرسوم باستثناء مواقف زعبيل وفاونتن فيوز والتي تظل مجانية في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أنه يمكن حالياً دفع رسوم المواقف باستخدام سالك في دبي مول فقط، بينما لا تتوفر معلومات إضافية عن مواقع تجارية أخرى في دبي.

وذكرت شركة سالك أن رسوم مواقف السيارات تُحسب بناءً على عدد الساعات المستخدمة في الموقف بعد انتهاء الساعات المجانية (4 ساعات خلال أيام الأسبوع و6 ساعات خلال عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة إلى الأحد)، وذلك وفقًا لقواعد العمل. وسيتم خصم المبلغ من حساب سالك الخاص بالمستخدم عند مغادرته مرافق المواقف.

وعن كيفية استخدام المواقف دون وجود رصيد كافٍ في حساب سالك، قالت "سالك": "لاستخدام مرافق المواقف في دبي مول، يجب أن يكون لدى المستخدم بطاقة سالك مُفعلة وحساب سالك ورصيد كافٍ في حسابه. وإذا لم يكن لديه رصيد كافٍ، بمجرد إعادة تعبئة حسابه، سيتم خصم رسوم المواقف غير المدفوعة".

وفيما يتعلق بآلية عمل المواقف داخل دبي مول، أوضحت سالك أنه عندما تدخل مركبة إلى منطقة مواقف مدفوعة الأجر، تلتقط الكاميرا رقم اللوحة. ويقوم نظام سالك بمعالجة الصورة والتعرف إلى رقم اللوحة وحساب سالك المرتبط بها وتسجيل وقت الدخول. وعند الخروج، يقوم النظام مرة أخرى بمسح رقم اللوحة، وتسجيل الوقت المنقضي في المواقف واحتساب الرسوم وخصمها من حساب سالك.

وأكدت أنه عند استخدام مواقف دبي مول، يمكن للمتعامل الاستمتاع بـ 4 ساعات مجانية خلال أيام الأسبوع، و6 ساعات مجانية خلال عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة إلى الأحد، وبعد ذلك سيتم فرض رسوم وفقًا لتعرفة المواقف المعتمدة، مشيرة إلى أنه تطبق رسوم المواقف في دبي مول على المركبات ذات اللوحات الدولية والمملوكة للسياح أيضاً، بحيث يجب أن يكون لديه بطاقة سالك مُفعّلة وحساب سالك.

ولفتت سالك إلى أن رسوم المواقف في دبي مول تتزايد تدريجيًا حتى تصل إلى الحد الأقصى وهو 1000 درهم لكل 24 ساعة+، وبعد ذلك يحتفظ دبي مول بالحق في مخالفة المركبة من قبل الجهات المعنية (شرطة دبي...)، موضحة أن المركبات المعفاة من رسوم سالك، بما في ذلك أصحاب الهمم والشرطة وسيارات الإسعاف والدفاع المدني، تُعفى من رسوم المواقف في دبي مول.