الامارات | 220 مدرسة خاصة بدبي تستقبل 24.9 كادراً تعليمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتظم 24 ألفاً و955 معلماً ومعلمة في 220 مدرسة خاصة بدبي، حيث استقبلت كوادرها الإدارية والتدريسية والفنية، استعداداً للعام الدراسي الجديد الذي ينطلق يوم الإثنين المقبل.

وذكر إداري في إحدى المدارس الخاصة، أريان أمارا، أن المدرسة عمل طوال فترة إجازة الصيف للتحضير لانطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد، من تجديد بعض الأثاث وصيانة التكييفات، وصيانة الحافلات المدرسية التابعة للمدرسة، بهدف توفير بيئة تعليمية جيدة لطلبة المدرسة كافة.

وأضاف أن جميع المعلمين والمعلمات، والكادر الإداري الجدد والقدامى التحقوا ببرنامج تدريب مهني، نظمته المدرسة، حيث يتم وضع البرنامج حسب احتياجات المعلمين والمعلمات، وحسب أولويات المدارس والخطة الاستراتيجية.

من جهة أخرى، يتضمن أسبوع التدريب التخصصي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم 64 ورشة عمل تدريبية متخصصة بعدد ساعات تدريبية تصل إلى 189 ساعة، وتهدف الورش إلى ضمان رفع جاهزية الكوادر التربوية للعام الدراسي القادم، ورفدهم بأحدث الوسائل التعليمية المبتكرة لتوظيفها بالشكل الأمثل خلال تأديتهم رسالتهم التربوية.

وتنظم وزارة التربية والتعليم أسبوع التطوير المهني، في معهد تدريب المعلمين بإمارة عجمان، لمعلمي 19 مادة ونشاطاً إثرائياً تضم التربية الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات، والعلوم العامة والعلوم التطبيقية، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، والعلوم الصحية، والأكاديميات والمسار التطبيقي، والتربية الصحية والبدنية، وإدارة الأعمال، والتصميم الإبداعي والابتكاري، واللغة الفرنسية، واللغة الصينية، والفنون البصرية، والفنون السمعية، والمسرح.

ويتضمن التدريب في أسبوع التطوير المهني، عدداً من الورش، منها السمات الشخصية للمعلمين المميزين، والتحديات الأكاديمية للطلبة اليافعين، وفهم ودعم الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية في الصفوف، والتثقيف الصحي للموظفين، والسمات الشخصية للمعلمين المميزين، وممارسات تطبيقية في مواجهة التحديات الأكاديمية للطلبة اليافعين، والتعلم والتقييم القائم على المشاريع لمادة، ورحلة مجتمعات التعلم المهنية، والقياسات الجسمانية (بالنسبة للتربية الصحية والبدنية).

ومن الورش التدريبية تقنيات وأساليب فنية بألوان الأكريليك (بالنسبة للفنون البصرية)، ومبادئ التوزيع الموسيقي، والتجربة الموسيقية الإماراتية (بالنسبة للفنون السمعية)، والمسرح المدرسي، وبوابة التعلم لمعلمي المسرح (بالنسبة للمسرح).

ويركز أسبوع التطوير المهني على ثلاث فعاليات مصاحبة، ستكون يومي الخميس والجمعة، وهي أفكار ملهمة، والتربوي والموهوب لجميع المعلمين والقيادات التربوية، يوم الخميس المقبل، وفعالية رفاه ستكون للكوادر المدرسية، يوم الجمعة المقبل، وستكون الفعاليات المصاحبة باللغتين العربية والإنجليزية.

ويشتمل تدريب القيادات المدرسية على برامج متنوعة مثل القيادة التحويلية ويستهدف 1464 من القيادات إلى جانب برنامج تعزيز العمل الإداري باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ويهدف إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري.

أما تدريب المعلمين فسينطلق تحت عنوان "السمات الشخصية للمعلمين المميزين"، ويضم تدريب المعلمين على العديد من الورش منها مجتمعات التعلم المهنية وفهم ودعم الطلبة أصحاب الهمم في الصفوف، وقيادة التعلم الحديث، والتعلم والتقييم القائمين على المشاريع لجميع المواد الدراسية.