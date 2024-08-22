الامارات | "طرق دبي": تشغيل أول عبرة كهربائية في العالم بتقنية ثلاثية الأبعاد بمحطة شارع الشيخ زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنه في إطار جهودها لتطوير منظومة النقل البحري ورؤيتها في توفير وسائل نقل سهلة ومستدامة لسكان وزوّار دبي، بدأت الهيئة في تشغيل أول عبرة كهربائية في العالم، مصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتتسع لـ 20 راكبًا.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تشغيل العبرة في محطة شارع الشيخ زايد للنقل البحري على الخط (TR6).

وفي يوليو الماضي، دشنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، التشغيل التجريبي لأول عبرة كهربائية في العالم، مصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع القطاع الخاص، وتتسع لـ 20 راكباً، وروعي في تصميمها وتصنيعها الحفاظ على الهوية التراثية للعبرة.

وتسهم هذه المبادرة في دعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، وخفض زمن تصنيع العبرات بنسبة 90%، وخفض تكلفة التصنيع بنسبة 30%، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة 30%، ودعم استراتيجية الهيئة في الاستدامة البيئية لوسائل النقل البحري.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، إن التشغيل التجريبي للعبرة الكهربائية المصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأشار إلى أن مشروع تطوير محطات العبرات التراثية، يأتي في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة لتطوير منظومة النقل البحري التي تعد وسيلة نقل حيوية في إمارة دبي، ويشكل إضافة نوعية لقطاع النقل البحري في إمارة دبي.

كما أشار إلى أن العبرة تنفرد بالعديد من الخصائص الفنية، فهي تضم أطول هيكل أحادي مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويبلغ طولها 11 متراً، وعرضها 3.1 متر، وتعمل بنظام دفع كهربائي بمحركين بقوة 10 كيلوواط مع بطاريات نوع ليثيوم.

وسيتم تشغيلها في محطة شارع الشيخ زايد للنقل البحري على الخط (TR6)، وسيتم خلال التشغيل التجريبي مراقبة أداء العبرة ومقارنتها بالعبرات الحالية سعة 20 راكباً المصنعة من مادة الفايبر جلاس.