الامارات | شرطة رأس الخيمة تحقق أمنية طفل ألماني بركوب دورية الشرطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ مركز شرطة المدينة الشامل مبادرة مجتمعية تمثلت بتحقيق أمنية طفل من الجنسية الألمانية في السادسة من عمره بالصعود في دورية الشرطة والتقاط الصور بداخلها وأخذ جولة فيها.

حضر الطفل برفقة والده إلى المركز وكان في استقباله الملازم أول صقر القاسمي مدير وحدة إسعاد المتعاملين حيث أعرب عن أمنيته بالركوب في دورية الشرطة والتقاط بعض الصور بداخلها.

وتماشيا مع توجهات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في القيام بالممارسات التي من شأنها تعزيز الشعور بالأمن والأمان وجودة الحياة الأمنية تمت الاستجابة لطلب الطفل وتحقيق أمنيته عبر تقديم شرح واف للطفل ووالده عن الدورية وأجهزتها واستخداماتها.

فيما تم اصطحابه ووالده بجولة ميدانية بالدورية في عدد من طرقات الإمارة قبل أن يتم تسليم الطفل هدايا تذكارية من قسم الشرطة السياحية، مشيرا إلى أن المبادرة هدفت لمد جسور التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع وأفراده وعكس السمعة المؤسسية الطيبة عن وزارة الداخلية وشرطة رأس الخيمة.