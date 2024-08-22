الامارات | "دبي الخيرية" تقدم مساعدات إغاثية لمتضرري السيول في مالي والنيجر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت جمعية دبي الخيرية مساعدات إغاثية عاجلة لمتضرري السيول والفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في مالي والنيجر تضمنت حزمة من المواد الغذائية وتشييد أكواخ إلى جانب قافلة طبية لعلاج الملاريا استفادت منها الأسر المتضررة في مدينة "بلا" بمنطقة "سيغو" في مالي وقرية "شنتبردين" بولاية "طاوا" في النيجر.

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي لـ "دبي الخيرية" إن الجمعية بادرت إلى إرسال مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين بجمهورية مالي تضمنت "500" سلة غذائية استفاد منها قرابة "2500" شخص من سكان مدينة "بلا" التي ضربتها السيول فيما تم في النيجر توزيع "515" سلة غذائية استفاد منها "2575" شخصا في "شنتبردين" بولاية" طاوا" إلى جانب بناء "50" كوخا لإيواء "50" أسرة.

وأوضح أن برنامج المساعدات تضمن أيضا إغاثة علاجية من خلال تنظيم قافلة طبية لمدة أربعة أيام على التوالي لعلاج الملاريا وتوزيع مواد صحية استفاد منها "300" شخص في مالي و"145" شخصا في النيجر إضافة إلى علاج أمراض أخرى مثل التيفود والأنفلونزا والحميات المجهولة ونقص الفيتامينات والعديد من الأمراض لدى الأطفال.

من جانبها عبرت الأسر المستفيدة عن جزيل شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمعية دبي الخيرية لما قدمته من مساندة ودعم يعكس مسيرة الخير والعطاء للدولة ويؤكد الدور الذي تقوم به دبي الخيرية وجهودها لدعم المحتاجين والمتضررين.