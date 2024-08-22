الامارات | "التربية" تدخل تغييرات على نظام التقييم لطلبة الصفوف 5 - 8

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدخلت وزارة التربية والتعليم تعديلات على نظام التقييم للعام الدراسي الجديد (2024-2025)، وأجرت تعديلاً على نظام امتحانات الحلقة الثانية (من الصف الخامس إلى الثامن.

وأعلنت الوزارة، أخيراً، عن استبدال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة الحلقة الثانية (من الصف الخامس إلى الثامن)، بمشاريع طلابية ينجزها الطالب طوال الفصل، وتطبق العام الدراسي الجديد (2024-2025).

ويستند هذا التوجّه إلى أن التقييمات التي يطبّقها المعلمون في الفصل الدراسي هي نقطة انطلاق قوية لتقييمات أكثر شمولية، تركز على ملف إنجاز الطلبة وقياس تقدّمهم.

ويأتي تطبيق التعلم والتعليم القائم على المشاريع، تماشياً مع رسالة الوزارة في تطبيق الأساليب التعليمية الحديثة، وتمكين القيادات المدرسية والمعلمين والطلبة، لذا تمّ تحديث وزن التقييم المدرسي مرصود الدرجة فضلاً عن استحداث التقييم القائم على المشاريع لطلبة الحلقة الثانية.

وأفادت وزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة أخيراً لإعلان استعداداتها للعام الدراسي الجديد، بأن التقييم المستمر ثقافة تحتاج إلى غرس تدريجي، لا تطرأ عليها تغييرات جذرية، موضحةً: "بدأنا تخفيض نسبة الامتحانات المركزية من 70% إلى 60%، مقابل ارتفاع نسبة أعمال السنة من 30% إلى 40%، ونسب ما بين الفصول الدراسية بناء على مخرجات التعليم لنعطي الطالب وزن الدرجة بناءً على ما تعلمه وعلى أيام التمدرس".

وقالت: "ستتيح المشاريع للطلاب فرصة إبراز قدراتهم وإبداعهم من خلال العمل الجماعي أو الفردي، مما يساعدهم على تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، ونحن مؤمنون بأن هذا النهج الجديد يسهم في تحسين جودة التعليم ويعزز من ارتباط الطلبة بالمواد الدراسية".