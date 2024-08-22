الامارات | حاكم الشارقة يوجه بتخصيص شاطئ للسيدات في منطقة اللؤلؤية بخورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتخصيص شاطئ للسيدات في منطقة اللؤلؤية بخورفكان بطول 500 متر يوفر الخصوصية الكاملة لهن، ويحتوي على مبنى خدمي يضم مقهى وعيادة طبية ومصلى للنساء.

كما وجه سموه بتشييد جسر مشاة يربط بين منطقتي البردي 6 والبطحاء في مدينة خورفكان وذلك لتيسير تنقل المواطنين بين المنطقتين.