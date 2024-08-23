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الامارات | أمطار متوقعة اليوم

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوقعة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها هطول أمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.

وأوضح المركز، في بيان أمس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان، وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها/15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 54:51 والمد الثاني عند الساعة 03:37 والجزر الأول عند الساعة 09:27 والجزر الثاني عند الساعة 21:27.

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:58 والمد الثاني عند الساعة 56:00 والجزر الأول عند الساعة 18:30 والجزر الثاني عند الساعة 06:29.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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