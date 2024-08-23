الامارات | 428 خدمة قدمها «حماية الطفل» في النصف الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، بأن عدد الخدمات التي قدمها مركز حماية الطفل والأسرة في الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 428 خدمة للأطفال، جاء في مقدمتها إصدار 100 شهادة ميلاد، تلاها إصدار 80 جواز سفر جديداً، و66 بطاقة هوية، و52 خدمة تسجيل أطفال في المدارس، و48 بطاقة صحية، و38 خدمة تسمية طفل، وتوزعت النسبة المتبقية على خدمات معاملات إثبات نسب ومعاملات خلاصات قيد وشهادات تقدير العمر.

وقالت مدير مركز حماية الطفل والأسرة، فاطمة المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم»، إن المركز يهدف إلى نجدة الأطفال وفاقدي الرعاية الاجتماعية المُبلغ عنهم بشتى الوسائل، وضمان تمتعهم بحقوقهم كافة، وتقديم خدمات استشارية لهم ولذويهم.