الامارات | "هيئة تنمية المجتمع" في دبي تحدد شروط ومتطلبات التقديم على خدمة "الاستشارات الأسرية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت هيئة تنمية المجتمع في دبي، تقديم الاستشارات المناسبة للأفراد الذين يعانون من مشاكل أسرية وزوجية، إذ تسعى هذه الخدمة إلى تقوية الروابط الأسرية من خلال الإرشاد والتوجيه الفردي والجماعي لجميع أفراد الأسرة وتساعدهم على مواجهة المشاكل الأسرية التي قد تؤدي لتشتت الأبناء، وإيجاد حلول تتماشى مع القيم الإسلامية الفاضلة والأعراف الإماراتية الأصيلة الداعمة للهوية الوطنية السامية.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة متاحة لفئة المواطنين الحاملين لخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي. فيما يمكن التقديم للخدمة عبر 4 قنوات هي: مراكز إسعاد المتعاملين، والموقع الالكترونيwww.cda.gov.ae، والتطبيق الذكي CDA Dubai، والتطبيق الذكي: Dubai Now .

وأفادت بأنه يلزم للتقديم على الخدمة نسخة من بطاقة الهوية الوطنية فقط، لافتة إلى أن الإجراءات تبدأ ​بتسجيل الطلب خلال مدة 20 دقيقة، ثم استقبال الطلب من قبل المختص والتواصل مع المتعامل عبر الهاتف وذلك خلال يومين عمل، يعقبها متابعة طالب الخدمة الى أن يتم حل مشكلته حسب نوع المشكلة وإغلاق الملف خلال 12 إلى 40 يوم عمل.

وأشارت الهيئة إلى أن أوقات تقديم الخدمة من أيام الإثنين حتى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 3:30 مساءً، فيما يتم تقديمها خلال يوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 مساءً.

أما عن شروط ومتطلبات الخدمة، فهي إبراز نسخة من بطاقة الهوية الوطنية، أو مواطن يحمل خلاصة قيد أو مقيم يسكن إمارة دبي.