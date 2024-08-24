شرطة أبوظبي و«بنك أبوظبي الأول» يسعدان الأطفال الأيتام

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أسعدت شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول FAB الأطفال الأيتام بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمناسبة العودة للمدارس، وذلك ضمن أولويتها في إسعاد المجتمع. ونفذت المبادرة إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة ودورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية، وقدم بنك أبوظبي الأول FAB الحقائب والمستلزمات الدراسية للأطفال الأيتام، فيما أعربت الهيئة عن بالغ شكرها وتقديرها للمبادرة الإنسانية التي تركت أثراً طيباً وأدخلت الفرحة في نفوس الأطفال.

وأعرب سالم السويدي مدير مركز الهلال الأحمر في أبوظبي، عن تقدير الهيئة لمبادرة شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول تجاه الأيتام، وقال إن مثل هذه المبادرات تدعم جهود الهلال الأحمر الإنسانية على ساحته المحلية، وتعزز مجالات الشراكة بين الهيئات والمؤسسات الوطنية، وتجسد اهتمامها وحرصها على القيام بمسؤولياتها المجتمعية.

وأوضح المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس قسم الإعلام الأمني، أن مشاركة شرطة أبوظبي في المبادرة تأتي تعزيزاً لمفهوم العمل الخيري، وتجسيداً لقيم المحبة والتسامح والعطاء التي رسخها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيادتنا الرشيدة في نفوسنا لتؤكد أهمية التواصل مع مختلف فئات المجتمع. وأشاد بنك أبوظبي الأول FAB بجهود شرطة أبوظبي في دعم المبادرات الإنسانية وتعزيز مفهوم التسامح والعطاء بين فئات المجتمع، لافتاً إلى الدور الريادي النبيل الذي تتركه بصمات العمل الإنساني والخيري في مجتمع الإمارات لتكون نموذجاً يحتذى به في مواصلة هذا النهج الإنساني والخيري الذي تتميز به دولة الإمارات على المستوى الدولي.