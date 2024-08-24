الامارات | صور فضائية بـ 50 ألف درهم.. جوائز للفائزين في «هاكاثون الفضاء للاستدامة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلق وكالة الإمارات للفضاء باب تسجيل طلبات مشاركة طلبة الجامعات والباحثين ورواد الأعمال في النسخة الثانية من «هاكاثون الفضاء للاستدامة» غداً الأحد، فيما تواصل استقبال المقترحات والأوراق البحثية من المشاركين المسجلين حتى 15 سبتمبر المقبل في أربعة مجالات متعلقة بمعالجة تحديات الاستدامة باستخدام تكنولوجيا الفضاء، على أن يتم إعلان الأبحاث الفائزة خلال فعاليات الهاكاثون التي ستنطلق في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، تزامناً مع أسبوع الفضاء، ومنح جائزة للأبحاث الفائزة تتضمن صوراً فضائية قيمتها 50 ألف درهم.

وتفصيلاً، دعت وكالة الإمارات للفضاء، طلبة الجامعات والباحثين ورواد الأعمال المعنيين بعلوم وتكنولوجيا واقتصاد الفضاء، إلى المشاركة في فعاليات النسخة الثانية من «هاكاثون الفضاء» الذي سينطلق منتصف سبتمبر المقبل، تحت عنوان «معالجة تحديات الاستدامة باستخدام تكنولوجيا الفضاء»، مؤكدة أنه سيتم إغلاق باب تسجيل طلبات المشاركة بتقديم أوراق بحثية في مجال تكنولوجيا الفضاء، عبر الرابط الإلكتروني https://bit.ly/3M3Iad4 مع نهاية غد الأحد.

وتم إطلاق «هاكاثون الفضاء» لتعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء في معالجة تحديات الاستدامة العالمية، وتوفير الفرصة للباحثين ورواد الأعمال والخبراء، لتطوير حلول هادفة، من خلال الاستفادة من صور الأقمار الاصطناعية وقدرات الذكاء الاصطناعي.

وحددت الوكالة أربع فئات بحثية للراغبين في المشاركة في النسخة الجديدة من «الهاكاثون»، الأولى تتعلق بـ«إدارة الكوارث الناتجة عن الفيضانات»، إذ يجب على المشاركين فيها البحث عن حلول لتعزيز الاستجابة للفيضانات وجهود التعافي، مع مراعاة المراقبة في الوقت الحقيقي، وتقييم الأضرار، والتحليلات التنبئية المتعلقة بالفيضانات، بينما يتعلق المجال البحثي الثاني بـ«الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية»، والذي يجب أن يقدّم الباحثون المشاركون فيه أبحاثاً مبتكرة تتعلق بطرق تخفيف الخسائر، وتقييم الأضرار الناتجة عن الكوارث المتعلقة بالمناخ.

وتتضمن قائمة المجالات البحثية كذلك «مراقبة جودة الهواء والتنبؤ بها ومراقبة جودة المياه والتنبؤ بها»، من خلال أبحاث تركز على تحسين مراقبة جودة الهواء أو المياه والتنبؤ بها، باستخدام البيانات الجغرافية المكانية، وأخيراً «رسم خرائط أشجار المانغروف ومراقبتها»، باستخدام بيانات الأقمار الاصطناعية لرسم خرائط مدى وانتشار أشجار المانغروف، ومراقبة صحتها مع مرور الوقت.

ووفقاً للوكالة ستبدأ فعاليات الجولة الأولى من «هاكاثون الفضاء للاستدامة» بعقد ثلاث جلسات تدريب افتراضية للفرق البحثية المشاركة، تحصل خلالها على تأهيل متقدم على الأدوات التحليلية، وتوفير الوصول إلى بيانات الأقمار الاصطناعية، وفي نهاية جلسات التدريب الافتراضي تلتزم جميع الفرق بتقديم المقترحات التي تم العمل عليها في موعد أقصاه 15 سبتمبر المقبل، على أن يتم اختيار الفرق المتأهلة للجولة الثانية في 30 سبتمبر.

وأفادت الوكالة بأن أعمال الجولة الثانية من «الهاكاثون» تنطلق خلال أسبوع الفضاء في أكتوبر المقبل بجلسات حضورية على مدى ثلاثة أيام، حيث يشهد اليوم الأول مراجعة الأبحاث المشاركة من قبل الخبراء، فيما يتم خلال اليوم الثاني تحليل البيانات وتصويرها، على أن يشهد اليوم الثالث والأخير العرض النهائي من قِبل الفرق البحثية المشاركة، وإعلان الفائزين، لافتة إلى أن الباحثين الفائزين في الهاكاثون سيحصلون على جائزة عبارة عن منحة مالية بقيمة 50 ألف درهم إماراتي للحصول على صور فضائية، إلى جانب توفير خدمات الإرشاد الفني لتطوير تطبيقاتهم المقترحة، مع استضافة هذه التطبيقات على منصة GIQ.AE والترويج لها في مؤتمر الأطراف (COP29).

• فئات بحثية للراغبين في المشاركة بالنسخة الجديدة من «الهاكاثون».