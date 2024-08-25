الامارات | برعاية فاطمة بنت مبارك .. انطلاق مؤتمر "المرأة الإماراتية وصناعة المستقبل" الأربعاء المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تنطلق الأربعاء المقبل أعمال مؤتمر "المرأة الإمارتية وصناعة المستقبل" الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش في إطار الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، والتأكيد على الدور الريادي الذي تلعبه المرأة في المجتمع الإماراتي من خلال تسليط الضوء على إنجازاتها المتميزة في مختلف المجالات.

ويضم المؤتمر، الذي يفتتح أعماله معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ويشهد مشاركة معالي علياء عبدالله المرزوعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، جلستين رئيستين تتناول الأولى بعنوان (المرأة الاماراتية وإنجازات تقنية حديثة) دور المرأة الإماراتية وإسهاماتها في صناعة مستقبل الإمارات، وذلك بمشاركة الدكتورة بشرى البلوشي مديرة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني، وسعادة نجلاء أحمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال، والدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع بمركز أبو ظبي للصحة العامة.

أما الجلسة الثانية تحمل عنوان (دور المرأة الاماراتية في تعزيز وترسيخ التمساك والتلاحم المجتمعي من خلال قيم التسامح والتعايش) وتشارك بها الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وفاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.

ويشهد المؤتمر، تكريم السيدات الأكثر تأثيرا في مسيرة المرأة الإماراتية، حيث يكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وسعادة نورة خليفة السويدي الأمينة العام للاتحاد النسائي العام، والعميد ركن عفراء سعيد الفلاسي قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، إضافة إلى الرائدات الإماراتيات المشاركات بجلسات المؤتمر، وفارسات التسامح.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن الرعاية الكريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" تمثل تحديا لتحقيق أعلى درجات النجاح في تحقيق أهداف المؤتمر، لما لسموها من مكانة في نفوسنا جميعا، كما أن رؤيتها لتمكين المرأة ستظل نبراسا يلهم العالم، وسيبقى دعمها هو حجر الأساس لانطلاق المرأة الإماراتية في مسيرتها الناجحة، مؤكدا أن جهود "أم الإمارات" على مدى سنوات من أجل دعم وتعزيز حقوق المرأة، وتطوير قدراتها في مختلف المجالات حققت ثمارها وشهد لها العالم أجمع.

وأضاف معاليه أن كل ما تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" قائم على عقيدة راسخة بأن المجتمعات تحقق نجاحات أفضل عندما تمنح المرأة الفرصة لتوظيف ما لديها من معارف وقدرات لصالح مجتمعا ووطنها، مؤكدا أن جهود سموها شكلت الانطلاقة الحقيقية في المسيرة الطويلة في تاريخ المرأة الإماراتية نحو تحقيق مزيد من التمكين والإنجازات.

وأكد معاليه، أن الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات تحمل الكثير تجاه دعم المرأة وتمكينها في مختلف المجالات؛ وقال إن الجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين، تجسدت كأوضح ما يكون، في المكانة التي وصلتها المرأة الإماراتية اليوم في كافة مجالات العمل محليا وعالميا، مشيرا إلى أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، فرصة للاحتفاء بالإنجازات الرائدة التي حققتها المرأة في مختلف المجالات، وتقدير دورها الحيوي في بناء مستقبل الإمارات، وقال إن تمكين المرأة ودعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز مكانتها على الساحة المحلية والدولية هو هدفنا جميعا.

وأوضح معاليه، أن جلسات المؤتمر ستركز على دور المرأة في صياغة رؤية الإمارات المستقبلية، وتمكين المرأة ودوره في تعزيز التماسك الاجتماعي، كما سيتطرق إلى مساهمات المرأة في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال تمكين المرأة، من خلال الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، بدءاً من التعليم والصحة، وصولاً إلى الاقتصاد والاجتماع والفضاء؛ وأشار إلى أهمية استمرار هذه الجهود لدعم المرأة وتوفير البيئة المناسبة لها لتحقيق المزيد من النجاح والتميز في المستقبل.