استعدادات لعام دراسي جديد بين الكتب الدراسية والزي المدرسي

ابوظبي - سيف اليزيد - الرحلة التعليمية تزوّدت بالعدة والعتاد لبدء مسيرة استمرار التعلم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

البداية مع الكتب الدراسية والتي تبدأ رحلتها من أولى مراحل الإعداد إلى المراجعة قبل الطباعة، فتبدأ المطابع الرئيسية في طباعة الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية. وتراجع الكتب إلى مرحلة التدقيق ما بعد الطباعة، ثم تعقيمها وتغليفها كل على حدة، ليكون جاهزا للطلاب مع بداية العام الدراسي.

وفي تطبيق خطة للاستدامة، قامت وزارة التربية والتعليم بالاستعاضة عن الكتب المدرسية العادية بأخرى صديقة للبيئة، ومستدامة بنسبة 100% في خطوة تشاركية مع الجهود الوطنية للحفاظ على البيئة والمساهمة في تقليص نسبة البصمة الكربونية للدولة، فيما تُسهم هذه العملية في تخفيض الكلفة الإجمالية لطباعة الكتب فضلا عن تناقص وزن الحقيبة المدرسية بنسبة 30%.

أما الزي المدرسي، ففي عام 2015، تم اعتماد مشروع الزي المدرسي الموحد للطلبة في المدارس الحكومية على مستوى الدولة والذي يحمل شعارها. ويهدف توحيد الزي إلى تعزيز قيم المساواة والعدالة فـي نفوس الطلبة، وتنمية الحس بالمسؤولية الوطنية لدى الطلبة تجاه المدرسة والمجتمع.

خُصص الزي المدرسي الموحد لكل من الطلبة الذكور والإناث في كل مرحلة دراسية، وتوزيعه من المراكز المعتمدة بالأسعار المحددة من قبل الوزارة، حيث يمر الزي بخطوات عديدة قبل الوصول إلى مرحلة منافذ البيع.

وحرصت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على أن يكون الزي مناسبا للفئات العُمرية المختلفة للطلبة، ويلبي اختلافهم وطبيعة أولوياتهم وطبيعتهم الحركية، بما يوفر بيئة تعليمية قائمة على المساواة والتفاعل الإيجابي بين مختلف الطلبة.

يعكس الزي المدرسي الموحد هوية المؤسسة، كما أبقى على هامش كبير للطلبة في اختيار زيهم من بين المتاح من الخيارات التي يتضمنها، بما يحاكي قيما تربوية تعكس البيئة التعليمية التي تحرص المؤسسة على توفيرها لطلبتها.

وحدد دليل الزي المدرسي مواصفات وضوابط الزي لكل الطلبة، كل حسب مرحلته الدراسية، وأسعارها، إضافة إلى منافذ البيع المعتمدة...وذلك من أجل التسهيل على الطلبة وأولياء أمورهم في بدء عام دراسي جديد ومثمر.