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الامارات | السيطرة على حريق في 4 مستودعات بالشارقة

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مينا غالي - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في 4 مستودعات بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرق الدفاع المدني في الشارقة على حريق شب في أربعة مستودعات للزهور البلاستيكية، دون وقوع أي إصابات.

وأكدت هيئة الشارقة للدفاع المدني، أنه ورد بلاغ في تمام الساعة 7:50 صباح أمس، يفيد بنشوب حريق في أربعة مستودعات للزهور البلاستيكية، وعلى الفور تم إبلاغ مراكز إطفاء جهة الاختصاص التي وصلت خلال أربع دقائق.

وتبين لفريق الهيئة المختص، أن الحريق شبّ في المستودعات، حيث باشرت فرق العمل على الفور عملها في احتواء الحريق، وتم السيطرة عليه خلال دقائق معدودة، دون وقوع أي إصابات لتبدأ عملية التبريد، وتسليم الموقع إلى الجهات المختصة لتحديد أسباب الحريق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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