ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

انطلق العام الدراسي الجديد في الدولة، مع حملة وطنية لوزارة التربية والتعليم تحت شعار «من طالب إلى قائد»، التي تجسّد رؤية الوزارة في إعداد جيل من القادة الواعيين القادرين على دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

وبانطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 ، ينتظم اليوم طلبة الدولة في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، إضافة للمدارس التي تطبق المناهج الأجنبية.

انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات

وتركّز الحملة الوطنية لوزارة التربية والتعليم تحت شعار «من طالب إلى قائد» على إبراز أهمية تكامل أدوار كافة عناصر المنظومة التعليمية، بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور، لتحفيز الطلبة على بناء مستقبلهم، ليصبحوا قادة مؤثرين في مجتمعهم.

وتسعى الحملة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها تعزيز أهمية التعليم كوسيلة لتحقيق أهداف الطلبة وطموحاتهم، وترسيخ دور المعلم في إلهام الطلبة وتشجيعهم على الابتكار، وتسليط الضوء على دور الأسرة في توفير بيئة إيجابية لتطوير مهارات الطلبة، وحث الطلبة على تحديد أهدافهم المستقبلية والسعي لتحقيقها.

ومن خلال هذه الحملة، تؤكد وزارة التربية والتعليم التزامها بإعداد جيل من القادة المستقبليين القادرين على المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات للتنمية الشاملة.