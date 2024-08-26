الامارات | أنتم المستقبل والأمل وعليكم الرهان.. حمدان بن محمد يهنئ الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الطلبة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وقال سموه عبر حسابه في منصة " إكس" : "مع بداية العام الدراسي الجديد في الإمارات، تمنياتنا لجميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومختلف فرق العمل بالتوفيق ... بجهودكم وإخلاصكم سيكون هذا عاماً دراسياً مليئاً بالإنجاز والعلم والعمل من أجل رفعة دولتنا وصنع مستقبل مشرق لأجيالنا .... لطلابنا، أنتم المستقبل والأمل وعليكم الرهان، وفقكم الله جميعاً".