الامارات | الإمارات تتابع قضية المواطن الإماراتي الذي ألقي القبض عليه في فرنسا

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتابع قضية المواطن الإماراتي الذي ألقي القبض عليه في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت دولة الإمارات بأنها تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليغرام، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار بورجيه، وأنها تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل.
وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أن رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى دولة الإمارات.
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