مدارس الدولة تستقبل الطلبة بفعاليات حملة «من طالب إلى قائد»

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني وإبراهيم سليم (دبى)

انتظم طلبة الدولة يوم أمس في المدارس الحكومية برفقة أولياء أمورهم منذ الصباح الباكر. ودأبت الإدارات المدرسية وكوادرها التعليمية على تنظيم الأنشطة الترفيهية الموجّهة، التي أضافت طابعاً مميزاً لليوم الدراسي الأول في العام الجديد.

وقالت معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم: «بدأنا عامنا الدراسي برسالة ملهمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تشكّل كلمات سموه نهجاً ثابتاً نسير عليه لتعزيز هويتنا الوطنية في نفس أجيالنا الصاعدة والحفاظ على موروثنا الإماراتي الأصيل».

وأضافت معاليها: «سنواصل العمل جميعاً من كوادر تربوية وطلاب وأولياء أمور لترجمة تطلعات قيادتنا الرشيدة إلى واقع ملموس من خلال تعزيز بيئة تعليمية تنافسية تواكب متطلبات المستقبل».

وقالت معاليها في فيديو نشرته عبر منصة إكس: «أبارك لأبنائي الطلبة وكوادرنا التعليمية وأولياء الأمور بداية العام الدراسي الجديد، سنعمل بكل إخلاص وتفان على أن يكون عاماً دراسياً مميزاً للجميع بإذن الله».

وقالت حنان إبراهيم عبيد نائبة المدير الأكاديمي في مجمع الورقاء للحلقة الأولى ورياض الأطفال، إن العام الدراسي بدأ برسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للطلبة في طابور الصباح، قالت عبيد إنها: «رسالة من أب لطلاب ومجتمع تعليمي بأسره، لاستقبال عام جديد حافل بالإنجاز والإبداع والإنجازات والتطور ومشجع على إعطاء الطالب جرعة من الثقة بالنفس والعطاء، معبرة عن فخرها بقائد التمس القلب قبل الفكر».

وكان في استقبال الطلبة في المجمع شرطة دبي وشخصية سلامة الكرتونية. وبعد ذلك انطلق الطلبة في أنشطة وفعاليات في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم «من طالب إلى قائد» تأكيداً لأداور الطلبة وأولياء الأمور والمدرسة كمنظومة متكاملة لمتابعة العلمية التعليمية.

وتميّز اليوم الأول بالتزام الطلبة بالزي المدرسي الذي طرحته الوزارة خلال فترة الصيف في جميع المراكز المعتمدة. وكانت نسب الحضور متفاوتة بين مدرسة وأخرى، إذ وصلت إلى 90% في مدارس الحلقتين الأولى والثانية، فيما تراوحت في مدارس الحلقة الثالثة بين 60% و80%.

وقالت: إنه تمّ تعميم تعليمات على الكوادر التدريسية بطرق احتواء الطلبة سلوكياً أو نفسياً، من خلال ابتسامة وهدوء المعلمين والمعلمات، وتنظيم أنشطة مشوّقة ومبدعة لينغرس الطالب في العملية التعليمية، لافتة أنه هو نوع من التأثير الفعال في إعطاء الطالب الثقة بالنفس ليعبر عن نفسه.

وبدأت الإدارات المدرسية بتوزيع الكتب على الطلبة الذين التزموا بالدوام يوم أمس، فتم استلامها مغلّفة ومصنفة بحسب المرحلة الدراسية والمسار التعليمي.

وانتظم طلبة المدارس في أبوظبي، مع انطلاقة اليوم الدراسي الأول من العام الدراسي 2024 / 2025 وعلى مستوى الدولة بمختلف المناهج التعليمية، مع ارتفاع في نسب الحضور، وحرصت الأسر على اصطحاب الأبناء خاصة في رياض الأطفال، وتم تهيئة المدارس خاصة الحكومية منها، والتأكد من جاهزيتها، كما تم استقبال الطلبة ببرامج للاحتفاء بهم وبذويهم.

التجهيزات

أكد إبراهيم علي النقبي «ولي أمر» أنه أعد الأبناء لأول يوم دراسي وهيأهم نفسياً لهذا العام الدراسي، ولذا كانوا سعداء بعودتهم للمدرسة، مشيداً بالتجهيزات والاستقبال من قبل المدرسة والطاقم الإداري والأكاديمي بمدرسة خليفة.

وقال نشكر قيادتنا الرشيدة على هذا الاهتمام وتسخير الإمكانات لأبنائها من الطلبة، والرقي الذي نراه في مدارسنا لتمكين الطلبة وتقديم الدعم والمساندة اللازمين لتحصيل العلوم المختلفة وبناء قدرات الأبناء وإعدادهم للمستقبل.

وقالت حنان علي: الأبناء سعيدون بعودتهم للمدرسة، وسعدوا بالبرنامج الذي وفرته المدرسة لاستقبال الطلبة، ولا يخفى على أحد ما تقوم به قيادتنا الرشيدة من العناية بالمباني التعليمية، وتوفير كل ما يستلزم لإنجاح العملية التعليمية.