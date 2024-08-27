الامارات | 12 إجراءً وقائياً لسلامة الطلبة داخل الحافلة المدرسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت شرطة الشارقة 12 قاعدة لسلامة الطلبة داخل الحافلات المدرسية.

وقالت إنه يتوجب على المشرفين والطلبة التزام قواعد السلامة، قبل ركوب الحافلة، وأثناء ركوبها، وعند النزول منها.

وذكرت أنه قبل ركوب الحافلة يجب انتظار الدور للصعود إليها، وتنفيذ تعليمات المشرف. أما أثناء ركوب الحافلة، فينبغي الالتزام بالجلوس في المقعد المخصص، وعدم التحرك في الحافلة أثناء سيرها، والتزام الهدوء، وعدم إخراج اليد أو الرأس من النافذة، والحفاظ على النظافة، وعدم النهوض من المقعد إلا عند توقف الحافلة تماماً.

وأثناء النزول من الحافلة، يجب الابتعاد عشر خطوات عنها، وعدم العبور من أمامها أو خلفها، وعدم الاقتراب من جانبيها، وانتظار خلو الطريق من المركبات لعبوره بأمان.