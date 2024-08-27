الامارات | 3.7 ملايين كتاب مطبوع حولتها «التربية» إلى «رقميـة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة التربية والتعليم أنها أنجزت طباعة 10 ملايين نسخة من الكتب الدراسية، وتسلمتها مراكز التوزيع، ومن المتوقع أن يتسلمها الطلبة الأسبوع الجاري. وبلغ عدد الكتب المطبوعة التي تم تحويلها لكتب رقمية ثلاثة ملايين و706 آلاف كتاب، وسيتم توزيع 34 ألف حاسوب محمول على طلبة الصفين الخامس والتاسع. واستهل طلبة المدارس الحكومية والخاصة عامهم الدراسي الجديد، أمس، الذي انطلق تحت شعار «من طالب إلى قائد». وتباينت نسب الحضور في المدارس، فيما من المتوقع تسليم الكتب المدرسية خلال الأسبوع الجاري، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنها سلمت الكتب إلى مراكز التوزيع. ويمتد العام الدراسي الجديد (2024-2025) حتى بداية الإجازة الصيفية في 30 يونيو 2025 للطلبة، و17 يوليو 2025 للهيئات التدريسية والإدارية والفنية، حسب التقويم المدرسي المعتمد، ويبلغ عدد أيام التمدرس 185 يوماً.

ووجهت وزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري، رسالة للطلبة والطالبات، بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، أكدت فيها أهمية استقبال هذا العام بروح متفائلة وطموحة، مشيرة إلى أن هذه الفترة تمثل فرصة لتعزيز الشغف بالعلم وتطوير المهارات.

وشددت على أهمية الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لتحقيق النجاح المنشود، مضيفة أن الطلاب هم بناة المستقبل، وأن الجد والاجتهاد هما المفتاح لرسم مسيرة مشرقة تسهم في تعزيز مكانة الوطن.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد القاسم، كلمة للطلبة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، أكد فيها دورهم المحوري في بناء مستقبل الوطن.

وقالت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة ميران، إن تفاني وشغف المعلمين والطلبة في المدارس الخاصة بدبي، يمهدان الطريق نحو عام دراسي جديد مفعم بالتعلم والنمو والإنجاز، ويحمل آفاقاً واعدة لمدارسنا ومراكز الطفولة المبكرة والجامعات.

وأكدت نائب مدير أكاديمي في مجمع زايد التعليمي، حنان إبراهيم عبيد، التركيز على إبراز أهمية تكامل أدوار عناصر المنظومة التعليمية، لتحفيز الطلبة على رسم مستقبلهم وفقاً لطموحاتهم، ليصبحوا قادة مؤثرين في مجتمعهم.