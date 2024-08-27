الامارات | %80 نسبة الحضور في مدارس الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت نسبة الحضور في غالبية المدارس الخاصة بالشارقة نحو 80%، وفقاً لإدارات مدرسية.

وأكدت الإدارات انتظام الطلبة في صفوفهم وجاهزية الكادر التدريسي، مضيفة أن الأسبوع الأول سيركّز على المراجعات لتهيئة الطلبة للمناهج الجديدة.

وقالت مديرة مدرسة النور الدولية، الدكتورة وفاء عيوش، إن المدرسة ركزت على إجراءات الأمان والسلامة للطلاب داخل المدرسة وفي الحافلات، ونظمت فعاليات لترغيب الطالب في المدرسة، وتحصيل العلوم. وأضافت أن نسبة الحضور في اليوم الأول بلغت 85% تقريباً.

وأكدت تسلم المدرسة الكتب الدراسية وتسليمها للطلبة، ووضع خطة للدخول إلى المناهج بصورة تدريجية، حيث يبدأ اليوم الأول باستقبال الطلبة، وشرح خريطة العام الدراسي لهم، فيما يركّز اليومان الثاني والثالث على المراجعات ثم الدخول تدريجياً في المناهج الجديدة مع نهاية الأسبوع.

وقال مدير مدرسة الشعلة الخاصة، الدكتور محمد القاسم، إن نسبة الحضور راوحت بين 70 و85%، في ظل عدم استكمال بعض الطلاب إجراءات التسجيل، وعدم عودة بعضهم من الإجازات السنوية.

وتابع: «رصدنا حالات مخالفة للزي والمظهر العام، وتم تسجيل نقاط سلوكية بحق الطلبة غير الملتزمين، والتواصل مع أولياء أمورهم، لخلق الانضباط والنظام»، وأضاف أن «هناك كتباً لم تتسلمها المدرسة، لكن سيتم الانتهاء من تسلّمها وتسليمها للطلبة الخميس المقبل».

وقالت مديرة مدرسة الكمال الخاصة، فاطمة أبومويس، إن نسبة الحضور في اليوم الأول تجاوزت 75%، ومن المتوقع وصول بقية الطلبة خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن بعض أولياء الأمور تواصلوا معها لطلب الإذن بتأخير الانتظام في الصفوف.

وأكدت أن المدرسة خصصت اختصاصيين اجتماعيين لفحص سلوك الطلبة الجدد، وتصنيفهم، وتمييز المتفوقين منهم، وذوي القدرات الخاصة، والمصابين بالتوحد، للتعامل معهم بالطرق المناسبة.

وقالت: «خصصنا الأسبوع الأول للمراجعات لربط القواعد الجديدة مع القديمة».