الامارات | شروط وإجراءات استخراج رخصة قيادة جديدة.. تعرف إلى التفاصيل والرسوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت القيادة العامة لشرطة الشارقة، آليات استخراج رخصة قيادة جديدة عن طريق التطبيق الرقمي لوزارة الداخلية moi UAE، وذلك تسهيلاً على المتعاملين في إنجاز معاملاتهم.

وأوضحت شرطة الشارقة، أنه بعد اجتياز الاختبار النهائي للحصول على رخصة القيادة، يمكن إصدار الرخصة الجديدة عن طريق تطبيق وزارة الداخلية moi UAE، حيث تبدأ الخطوات بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة السر على التطبيق، ثم الضغط على أيقونة "قائمة الخدمات" واختيار أيقونة "إصدار رخصة قيادة جديدة".

عقب ذلك، يتوجب على المتعامل إضافة صورة شخصية على التطبيق ثم إضافة العنوان الشخصي لتوصيل الرخصة عليه، فيما تبلغ رسوم استخراج الرخصة 300 درهم بالإضافة إلى 15 درهماً للتوصيل، بحيث يكون المبلغ الإجمالي 315 درهماً.

وأشارت شرطة الشارقة، إلى أنه بعد إتمام عملية الدفع رقمياً، يتم توصيل الرخصة خلال 3 أيام عمل.

وأفادت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، بأنه للحصول على رخصة قيادة سيارة، يتوجب على المواطن أو المقيم أن يتقدم لدى إحدى المدارس المعتمدة لتعليم قيادة السيارات للحصول على الحصص التدريبية واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة. وبعد الانتهاء من جميع الحصص التدريبية واجتياز جميع الاختبارات، يمكن للمتقدمين من المواطنين والمقيمين الحصول على رخصة قيادة جديدة سارية لمدة سنتين. وبإمكان طالب رخصة القيادة أن يبدأ جميع الإجراءات من إحدى المدارس المعتمدة لتعليم القيادة.

ويمكن للأفراد من المواطنين والمقيمين الذين بلغوا السن القانوني ويمتلكون اللياقة الطبية المناسبة، الحصول على تصريح تعلم قيادة السيارات، والتقدم لطلب رخصة قيادة. ويعتمد الحد الأدنى للسن المطلوب لإصدار رخصة قيادة على نوع المركبة، التي ستحصل على رخصة لقيادتها. وفيما يلي بيان بالحد الأدنى للسن المطلوب لكل نوع من المركبات:

17 سنة للحصول على رخصة قيادة الدراجات الهوائية والمركبات الخاصة بأصحاب الهمم؛

18 سنة للحصول على رخصة قيادة السيارات والمركبات الخفيفة؛

20 سنة للحصول على رخصة قيادة المركبات الثقيلة والجرارات

21 سنة للحصول على رخصة قيادة الحافلات.

أما عن المستندات المطلوبة والإجراءات، فتشمل المستندات المطلوبة لفتح ملف مروري ما يلي:

صورة من جواز السفر وتأشيرة الإقامة.

أصل وصورة من بطاقة الهوية.

عدد 2 صورة فوتوغرافية.

تقرير فحص النظر.

شهادة لا مانع من الكفيل (إذا كانت مطلوبة لدى دائرة المرور المعنية).

وتشمل الإجراءات المتبعة لتعلم قيادة السيارات ما يلي:

فتح ملف مروري في إحدى مدارس تعليم قيادة السيارات المسجلة بالإمارة التي تقيم بها.

إجراء فحص نظر في أحد المراكز المعتمدة دائرة المرور في الإمارة التي تقيم بها.

إتمام جميع الحصص المطلوبة للتدريب على القيادة.

اجتياز جميع الاختبارات التي تضعها دائرة المرور في الإمارة المعني.

الحصول على رخصة قيادة من دائرة المرور في الإمارة التي تقيم بها