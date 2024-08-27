يوسف السركال: المرأة الإماراتية نموذج ملهم وقوة دافعة في مسيرة التنمية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي(الاتحاد)

أكّد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المرأة الإماراتية تمثل نموذجاً ملهماً، بفضل إنجازاتها المتواصلة ونجاحاتها الباهرة في مختلف ميادين الحياة، مشيراً إلى أن دور الإماراتيات لم يقتصر على المشاركة المجتمعية فحسب، بل أصبحن قادة في المجالات التي اضطلعن بها.

وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، أعرب الدكتور السركال عن فخره بالدور المحوري الذي تلعبه المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية تتميز بروح المبادرة والابتكار وتثبت يوماً بعد يوم أنها ركيزة أساسية في بناء المستقبل، وعنصراً أساسياً في تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً، لافتاً أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تقدم دعماً لامحدوداً لتمكين المرأة من مواصلة تحقيق النجاحات والتميز في كل ما تصبو إليه .

وأوضح السركال أن يوم المرأة الإماراتية يمثل فرصة مميزة لتكريم المرأة وتسليط الضوء على دورها الفاعل في مختلف المجالات والميادين، لا سيما في القطاع الصحي، الذي شهد قفزات نوعية بفضل إسهاماتها القيّمة والاستثنائية، مشيراً إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تعتبر تمكين المرأة وتحفيزها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها الشاملة، وذلك من خلال توفير بيئة داعمة ومحفزة للمساهمة في صنع القرار.

وفي ختام كلمته، قال: "في هذه المناسبة المميزة، نؤكد أن تمكين المرأة ليس خياراً بل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار المستدام لدولتنا. فالمرأة شريك أساسي في مسيرة التقدم، ومعاً نبني مجتمعاً يقدر الإنجاز ويحتفي بالتميز، ولا يرضى عن الريادة بديلاً".