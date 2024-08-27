اخبار الخليج / اخبار الإمارات

خالد عتيق الظاهري: المرأة الإماراتية شريك استراتيجي في تحقيق نهضة الوطن وريادته

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)

 أكد خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، أن المرأة الإماراتية تلعب دوراً جوهرياً في مختلف الميادين في دولة الإمارات، وذلك بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه لها القيادة الرشيدة، ما يعزز دورها كشريك استراتيجي في تحقيق نهضة الوطن وريادته.وقال الظاهري: إن الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان تلتزم بالاستثمار في كوادرها الوطنية النسائية، وذلك بهدف تمكينهن من لعب دور حيوي في قطاع الرعاية الصحية بالدولة، والمساهمة في تعزيز مكانة «ضمان» كشركة رائدة في قطاع التأمين الصحي تحت مظلة مجموعة «بيورهيلث»، وهو ما أثمر عن قيادة الشركة لمسيرة الابتكار والتطوير في القطاع، عبر فريق عملها المتخصص والمؤهل الذي تلعب المرأة الإماراتية فيه دوراً أساسياً.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا