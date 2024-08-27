مي الطائي: المعلمة الإماراتية وصية على الهوية الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، قالت الدكتورة مي ليث الطائي، مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي: «مساهمات المرأة الإماراتية في قطاع التعليم، تعكس نهج قيادتنا الرشيدة في تمكينها، لإيمانها بدورها الفعّال والرئيس في أسرتها ومجتمعها ووطنها، ففي ماضي دولة الإمارات وحاضرها كانت المعلمة الإماراتية ولا تزال؛ وصية على الهوية الوطنية، وراعية للتربية، ومحافظة على رسالة العلم، وملهمة بابتكاراتها وإبداعاتها لأجيال الحاضر والمستقبل، فالمرأة الإماراتية تتشارك إلى جانب مكونات مجتمعها لتشكيل مستقبل أكثر إشراقاً أساسه التعليم النوعي الحديث».

وأضافت الطائي: «يوم المرأة الإماراتية يعد مناسبة للاحتفاء بالمعلمات وعطائهن الذي لا ينضب، حيث يسهمن في تعليم أبنائنا الطلبة، محققين بذلك مخرجات ونتائج تعليمية متميزة في مدارس الإمارات. وبفضل الاهتمام والرعاية التي أولتها لهن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، أشرقن بنات الإمارات تميزاً وريادة ونجاحاً وازدهاراً».