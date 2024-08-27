«مدرسة 42 أبوظبي»: الإماراتية نموذج متميز في عملية بناء الحاضر والمستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكدت إيمان المرزوقي، رئيس شؤون الطلبة والخدمات العامة بالإنابة في «مدرسة 42 أبوظبي»، أن المرأة الإماراتية تُجسّد نموذجاً مُتميّزاً في مجال المشاركة الفاعلة في عملية بناء الحاضر والمستقبل المُشرق لدولة الإمارات، وهي شريك استراتيجي في تنشئة وإعداد الأجيال الطموحة والقادرة على مواصلة مسيرة النهضة الشاملة والتقدم والازدهار التي تشهدها الدولة على كافة المستويات.وقالت المرزوقي في تصريح لها بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، إن استثمار القيادة الرشيدة للدولة في التعليم هو الركيزة الأساسية التي تتيح للمرأة الإماراتية تحقيق ذاتها وتطورها المتواصل والمنشود، حيث وفرت المنظومة التعليمية النوعية في الإمارات لأجيال الإمارات كل الأدوات الجديدة والمعارف والمهارات الحديثة التي تؤهلهم لخدمة مجتمعهم على أفضل وجه، وصولاً إلى بناء مجتمع واقتصاد المعرفة، وجعل الإمارات من أفضل دول العالم وفق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».

وأضافت المرزوقي: في هذا السياق: «شهدنا بين عامي 2023 و2024 زيادة ملحوظة بنسبة 41% في عدد المبرمجات الإماراتيات في«مدرسة 42 أبوظبي»، بما يعكس التزامنا المستمر باستقطاب وإعداد المواهب الإماراتية في مجال التقنية، ويبرز دورنا المحوري في تمكينهن ليصبحن مساهمات فاعلات في رحلة التحول الرقمي في الإمارة».

تحرص «مدرسة 42 أبوظبي» على توفير فرص تعلّم البرمجة للجميع في إطار رسالتها الرامية إلى شق طرق جديدة للتعلم وتطوير أشكال مبتكرة للتفكير والعمل، بموازاة التزامها بالإسهام في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، من خلال إتاحة أكبر قدر من الفرص التعليمية لها تحت سقف مبدأ المساواة بين الجنسين، وبما يضمن لجميع المتعلمين إطلاق العنان لإبداعهم والتعمق أكثر في عالم البرمجة عن طريق التعلم المستمر القائم على المشاريع والممارسات العملية، وبالتالي مؤازرة الجهود المبذولة لتحقيق رؤية أبوظبي والدولة، نحو تعزيز الجاهزية الرقمية للمستقبل وترسيخ دور الإمارات الفاعل في بلورة الحلول للتحديات الوطنية والعالمية.