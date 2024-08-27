قناة الإمارات تقدم تغطيات خاصة في المواسم الجديدة لبرامجها الصباحية والمسائية

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت قناة الإمارات التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن الدورة الجديدة من برامجها اليومية التي تستعرض أبرز مجريات ومستجدات الساحة المحلية في الفترتين الصباحية والمسائية، بالإضافة إلى تغطياتها الحصرية والخاصة بالمناسبات والفعاليات المقبلة في الدولة.

ويعود برنامج "صباح الإمارات" بموسمه السادس" تحت شعار "إشراقة جديدة" ليقدم أبرز المواضيع التي تهم المجتمع والأسرة والمرأة من خلال فقرات توعوية وترفيهية وتثقيفية، حيث يبدأ الموسم الجديد مع تغطية خاصة تركز على موسم العودة إلى المدارس اعتباراً من يوم الاثنين 26 أغسطس حتى يوم الجمعة 30 أغسطس من الساعة 10 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، وذلك للحديث عن استعدادات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بإعداد المناهج والكوادر التدريسية والحلول التقنية المعتمدة، فضلاً عن تحضيرات أولياء الأمور وكيفية تهيئة أبنائهم للمدرسة، وأبرز النصائح للأهل للتعامل مع أبنائهم خلال هذه الفترة.

في حين، يعود برنامج ساعة مسا بحلّة واسم جديدين اعتباراً من 2 سبتمبر، ليطلّ على المشاهدين تحت اسم "مساء أبوظبي" من الاثنين إلى الجمعة في الساعة 7 مساءً، مستعرضاً باقة من الفقرات الترفيهية المنوعة المتعلقة بمستجدات منصات التواصل الاجتماعي والموضة والرياضة والسيارات والتكنولوجيا والألعاب الإلكترونية إلى جانب مجموعة من التقارير اليومية والأسبوعية التي ستنقل صوت الشباب والشارع الإماراتي وستتوقف عند عدد من المعالم والتجارب والجوانب الحياتية المهمة .

عبدالله بن حيدر وعبير البلوشي

تغطيات مباشرة وخاصة

وفي إطار حرص شبكة أبوظبي للإعلام على الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية وتسليط الضوء على إنجازات ومساهمات المرأة الإماراتية في مختلف المحافل والمجالات، تلبيةً لمستهدفات استراتيجيتها التي تتناول ملف المرأة بوصفه من أهم ركائز نهج منظومتها الإعلامية، تقدم قناة الإمارات تغطية خاصة ومباشرة لمدة ساعة في هذا اليوم المميز الموافق 28 أغسطس من الساعة 7 حتى 8 مساءً.

وتحظى هذه الحلقة المميزة التي تقدمها الإعلامية أميرة محمد باستضافة سيدات إماراتيات رائدات وملهمات في مجالات وقطاعات مختلفة، وإضاءات وفقرات متنوعة تستعرض دور المرأة الإماراتية في الارتقاء بمسيرة الدولة التنموية والمستدامة.

ويقدم برنامجا "صباح الإمارات" و"مساء أبوظبي" على قناة الإمارات تغطية خاصة لفعاليات معرض أبوظبي الدولي الصيد والفروسية 2024 في الفترة من 2 حتى 8 سبتمبر 2024، وذلك بما ينسجم مع حرص القناة المستمر على تسليط الضوء على الموروث الشعبي بوصفه ركيزة أساسية للحفاظ على الهوية الوطنية وحفظ التراث الثقافي الإماراتي.

كما تشترك قناتا بينونة وياس بتقديم بث مباشر لفعاليات المعرض اعتباراً من 31 أغسطس حتى 8 سبتمبر 2024، إضافة الى برنامج وثائقي يستعرض رحلات القنص ويتناول المسيرة الطويلة لاهتمام الإماراتيين بالموروث البيئي بمختلف عناصره المادية، ويسلط الضوء على الصقر باعتباره رمز وشعار الدولة والإلهام الذي قدمه قادة البلاد في هذا الصدد.