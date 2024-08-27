تنبيه مهم من «الوطني للأرصاد»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 00:05 حتى الساعة 09:00 من صباح الغد.