الامارات | رئيس الدولة يمنح سفير جمهورية بيلاروس وسام الاستقلال من الدرجة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سفير جمهورية بيلاروس أندري لوتشينوك، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، السفير، الوسام خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، مؤكدة حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية بيلاروس في جميع المجالات.

وأعربت الهاشمي عن تمنياتها للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنية على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروس.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية بيلاروس، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين. وتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الجهات في الدولة، لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في إنجاح مهمته كسفير لبلاده لدى الدولة.