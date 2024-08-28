الامارات | «طرق دبي» تنفذ تحسينات على مداخل ومخارج «مجان» و«البراري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحسينات على مداخل ومخارج منطقتي مجان والبراري باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، حيث تم تحويل حركة المركبات من دخول النفق إلى نظام المسارات التعاكسية، إلى جانب تنفيذ تقاطع بإشارات ضوئية على مدخل المنطقة، الأمر الذي أسهم في زيادة انسيابية الحركة المرورية لمستخدمي الطريق، وتخفيف الكثافة المرورية، وسهولة الوصول إلى المناطق المحاذية لشارع الشيخ محمد بن زايد.

وتستمر الهيئة في تنفيذ أعمال التحسينات والحلول المرورية السريعة على شبكة الطرق في دبي، لرفع كفاءة البنية التحتية والطاقة الاستيعابية للطرق بما يضمن انسيابية حركة المركبات في مختلف شوارع دبي، التي تشهد كثافة مرورية متزايدة نتيجة الطفرة التنموية والاقتصادية المستدامة التي تشهدها الإمارة.

وأكدت الهيئة أن الأعمال التحسينية على مداخل ومخارج المنطقتين، أسهمت بشكل ملحوظ في تخفيف الضغط المروري، وتقليل زمن الانتظار على المدخل من شارع الشيخ محمد بن زايد، ما أسهم في رفع انسيابية حركة المركبات، وتقليل تشكل الطوابير، إلى جانب خفض زمن الوصول بنسبة تصل إلى 50% خلال أوقات الذروة المسائية.

وذكرت الهيئة أن منطقتي مجان والبراري من المناطق السكنية والتجارية الحيوية في إمارة دبي، حيث يخدم تحسين مداخلها ومخارجها في تقليل الازدحام المروري، ورفع الطاقة الاستيعابية للمركبات المتوجهة إلى المنطقتين، وخفض معدل التأخير للدخول من شارع الشيخ محمد بن زايد خلال ساعة الذروة المسائية من تسع دقائق إلى 4.5 دقائق.