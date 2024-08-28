الامارات | فاطمة بنت مبارك: ابنة الإمارات نالت ثقة وتقدير القيادة الرشيدة وألهمت العالم بإنجازات تاريخية نوعية في شتى المجالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‎هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نساء وفتيات دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "نتشارك للغد" .

ووجهت سموها كلمة بهذه المناسبة قالت فيها : “ تحية فخر واعتزاز لك ابنة الإمارات، لقد نلت ثقة وتقدير واحترام القيادة الرشيدة، وألهمت الإمارات والعالم بإنجازاتك التاريخية النوعية في شتى المجالات، وبواقع زاخر بالريادة والتمكين يدعونا لمضاعفة الجهود ورفع سقف تطلعاتنا لمستقبل مشرق بالإبداع والاستدامة وتحقيق مكاسب مقبلة تواكب مستهدفات رؤية ”نحن الإمارات 2031".