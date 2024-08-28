قائد عام شرطة أبوظبي: المرأة الإماراتية شريك مهم في تحقيق تطلعات الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - ثمن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، رعاية القيادة الرشيدة ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لمسيرة المرأة الإماراتية المتطورة في المجالات كافة حتى أصبحت شريكا مهماً في تحقيق تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبل مستدام ومزدهر.

وأكد معاليه، في كلمة بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، أن الإمارات تفخر وتعتز بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات ريادية في مسيرة وطن الخير والعطاء سواء داخل الدولة، أو من خلال تمثيلها للدولة في الخارج بصورة مشرفة، محققة الإنجازات الكبيرة والعملاقة على المستوى الدولي ، ومن منطلق اهتمام القيادة الرشيدة بدعم مسيرتها وتوفير الإمكانات الكبيرة لها للمشاركة في بناء مجتمع آمن أثبتت فيه جدارتها وكفاءتها وتميزها في كل ما تولته من مناصب ومسؤوليات أوكلت لها وعلى مختلف الصعد.

ولفت إلى اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي المستمر، بتوفير الممكنات التي تعزز عملية إعداد وتأهيل العنصر النسائي إعداداً أكاديمياً وتدريبياً، وتطوير إمكاناتها في مجالات العمل الشرطي والأمني، ودعم مسيرتها في تولي المناصب الإدارية العليا والميدانية، مما أسهم في نجاحها وتميزها، وفي تحقيق رؤية شرطة أبوظبي في أن تكون أبوظبي رائدة في استدامة الأمن والأمان .

ووجه معاليه، بهذه المناسبة، التحية لعناصر الشرطة النسائية كافة، مشيدا بحرص ابنة الإمارات على تطوير إمكاناتها ومتابعة المستجدات في مجال عملها محلياً وإقليمياً ودولياً، حتى أصبحت تنافس نظيراتها على المستوى الدولي وتشارك في رفع راية الإمارات خفاقة وعالية .

