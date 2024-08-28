علي النيادي: دور حيوي للمرأة الإماراتية في مختلف القطاعات

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على الدور الحيوي الذي تواصل المرأة الإماراتية القبام به في مختلف قطاعات الدولة، وخاصةً في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستويين المحلي والوطني، مشيرا إلى أنها لعبت دوراً محورياً في قيادة الجهود المستمرة لحماية الوطن، وأثبتت كفاءتها وإخلاصها في العمل عبر كافة مستويات المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وساهمت بشكل حيوي في تنمية هذه المؤسسة الوطنية وتقدمها.

وقال معاليه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية:" نفخر بالتقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال تمكين المرأة وتعزيز مكانتها ودورها المهني، وتحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف القطاعات".

وأكد معاليه:" لطالما آمنت قيادتنا الرشيدة بقدرات المرأة الإماراتية ومنحتها الدعم الكامل لتحقيق طموحاتها وإبراز دورها الرائد في بناء المجتمع والمساهمة في تقدم وازدهار دولتنا الحبيبة. إن هذا اليوم يمثل تجسيداً حيّاً للرؤية الحكيمة لقيادتنا في تمكين المرأة وتعزيز مكانتها محلياً ودولياً".

وأضاف: "إن تكريمنا اليوم للنساء الاستثنائيات في وطننا واحتفائنا بإنجازاتهن المذهلة يعكس القيم التي جعلت هذا الإنجاز ممكنًا، وهي الرؤية التقدمية، والتفاني، والالتزام بالتميز في كل ما تقوم به. ولا تتوقف أهمية يوم المرأة الإماراتية عند حد الاحتفال بالإنجازات الحالية، بل تمتد إلى تقديم الاحترام والتقدير العميق الذي نكنه للأمهات والسيدات اللواتي ساهمن في تشكيل وبناء مجتمعنا منذ عقود عديدة، مما يظهر للعالم مدى التقدير الذي تحظى به المرأة في الإمارات.

وقال معاليه:"يجب أن أشير إلى الدور الحيوي الذي تواصل المرأة الإماراتية أداءه في مختلف إقطاعات الدولة، وخاصةً في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستويين المحلي والوطني، حيث لعبت دوراً محورياً في قيادة الجهود المستمرة لحماية الوطن. كما أثبتت كفاءتها وإخلاصها في العمل عبر كافة مستويات المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وساهمت بشكل حيوي في تنمية هذه المؤسسة الوطنية وتقدمها".

وأضاف:"نحن نعتبر أن المرأة تشكل نصف الثروة البشرية التي لا تقدر بثمن في بلادنا، والتي تعد أحد أهم أصولنا، لذا ستواصل المنظومة الوطنية جهودها في تمكين المرأة عبر توفير الفرص المناسبة، والاستثمار في تدريبها، وتقديم الدعم اللازم لتعزيز تطورها المهني وإبراز دورها القيادي".

وأكد معاليه: "نؤمن بأن استثمار الإمكانات غير المحدودة للمرأة يعتمد على خلق بيئة إيجابية تدعم نموها وازدهارها. وندرك أن تمكين المرأة يسهم في تعزيز قدرات المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وتحقيق مهامها بفعالية أكبر ونتطلع إلى المستقبل بكل بفخر ونحن على يقين بمساهمتها في تقدم البلاد ورفعتها بعزيمة راسخة لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة".