الامارات | تعرّف إلى أبرز المأكولات والأطعمة الممنوعة في المقاصف المدرسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت إدارات مدرسية عدداً من الأصناف الممنوع تداولها داخل المقاصف المدرسية، فيما أتاحت إمكانية الاشتراك في خدمة الوجبات الجاهزة من خلال مراجعة المشرف الإداري عبر الـ"واتس آب".

وشددت على أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة في المقاصف المدرسية، ومراعاة التعليمات والإرشادات المقدمة من الجهات المسؤولة، خصوصاً أن هناك جولات تفتيشية مفاجئة بصورة مستمرة على المقاصف للتأكد من مدى التزامها.

وانقسمت نوعية المأكولات الممنوعة داخل المدارس- بحسب مديري مدارس- إلى نوعين؛ أولها الممنوع من البلدية نهائياً، وثانيها المُجاز تداوله من البلدية لكن إدارة المدرسة ترى أنه غير مناسب لصحة الطلبة.

وتنشر "الإمارات اليوم" أبرز المأكولات الممنوعة من إدارات مدرسية على النحو التالي:

اللحوم المُصنّعة.

المشروبات الغازية.

مشروبات الطاقة نظراً لخطورتها على الطلبة.

العلكة والبذر.

الأطعمة المقلية مثل البطاطا المقلية والرقائق.

الشوكولاتة القابلة للدهن.

الفول السوداني.

الإندومي.

الكعكة بالكريمة والدوناتس.

يأتي هذا فيما أكدت الإدارات أن أبرز الأطعمة المسموح تداولها داخل المدرسة إلى 5 أصناف والتي تحتوي على الألياف والفيتامينات والأملاح والأغذية منخفضة الدهون والسكريات، بناءً على أحدث التوصيات من وزارتي الصحة والتربية والتعليم وهيئات التعليم الخاص في الشارقة وعجمان والبلديات.

وبيّنت أن الأصناف الخمسة هي: المخبوزات ومنتجاتها والنشويات، والسلطات والخضروات، والفاكهة الطبيعية، والمياه والعصائر والحليب، والأصناف المساندة.

ومن بين الأطعمة المسموح تداولها داخل المدارس: المناقيش والسلطات الخضراء والكرواسون والعصائر الطبيعية والحليب، وغيرها من المأكولات الصحيّة.