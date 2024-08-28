نهيان بن مبارك: احتفالنا بيوم المرأة الإماراتية هو احتفاء بمسيرة "أم الإمارات"

ابوظبي - سيف اليزيد - قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش" إن يوم المرأة الإماراتية إنما هو في حقيقة الأمر احتفال بالمسيرة المتميزة لصاحبة السمو أم الإمارات، كما إنه مناسبة نتقدم فيها إلى سموها بكل الإجلال والإكبار والشكر والتقدير والاحترام داعين الله أن يوفقها دائماً وأن يحقق على يديها كل ما تهدف إليه من خير ونجاح في سبيل تنمية المجتمع وتمكين المرأة وسعادة الأسرة والإنسان في كل مكان، كما إن يوم المرأة الإماراتية فرصة للاحتفاء بما لدى الإمارات من التزام قوي بتأكيد مكانة المرأة في كافة المجالات، وإيجاد الظروف المواتية لها كي تتمكن من الإسهام الكامل في مسيرة الوطن دونما أية حواجز أو عوائق.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه أمس مؤتمر "المرأة الإمارتية وصناعة المستقبل" الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام برعاية كريمة من صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك في إطار احتفاء الدولة بيوم المرأة الإماراتية، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي علياء عبد الله المرزوعي وزيرة دولة لريادة الأعمال وشهد المؤتمر، وسعادة عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش.

وتم خلال المؤتمر تكريم السيدات الأكثر تأثيرا في مسيرة المرأة الإماراتية "إماراتيات ملهمات"، حيث كرم معاليه سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، ونورة خليفة السويدي الأمينة العام للاتحاد النسائي العام، والعميد ركن عفراء سعيد الفلاسي قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، إضافة إلى الشخصيات المشاركة بجلسات المؤتمر، وفارسات التسامح

كما شهد المؤتمر جلستين رئيسين تتناول الأولى ( دور المرأة الاماراتية في تعزيز وترسيخ التمساك والتلاحم المجتمعي من خلال قيم التسامح والتعايش) وتحدثت بها الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع، مركز أبو ظبي للصحة العامة، والدكتورة فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ، والدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية بدائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أما الجلسة الثانية فركزت على (المرأة الاماراتية وانجازات تقنية حديثة) وشاركت بها الدكتورة مريم بطي محمد السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، والدكتورة بشرى البلوشي مديرة الحوكمة وإدارة المخاطر بمركز دبي للأمن الإلكتروني، فيما قدمت سعادة نجلاء أحمد المدفع نائب الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال رؤيتها حول دور المرأة في عالم الأعمال من خلال منجزات "شراع".

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته الرئيسية بالمؤتمر "إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش مع الاتحاد النسائي العام، في ظل الرعاية الكريمة للوالدة الفاضلة أم الإمارات صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله، هو استجابة صادقة لما نتعلمه من الإسهامات الكثيرة والإنجازات الهائلة لسموها، فهي قائدة حكيمة ذات رؤية مستنيرة، لخدمة المجتمع والإنسان، بما لديها من التزام قوي بتمكين المرأة وتحقيق النهضة النسائية على أكمل وجه، من خلال ما تقدمه مبادراتها الهادفة في مجالات الخير، وفي حقول التعليم والرعاية الصحية، وفي التنمية المجتمعية بمفهومها الشامل ولاسيما مجالات رعاية الأسرة والاهتمام بالأمومة والطفولة وتوفير الحياة الكريمة للجميع، وكذلك تشجيع الإبداع والابتكار والإنجاز في كافة المجالات، وإننا نعتز ونفتخر بأن صاحبة السمو أم الإمارات لها دور مرموق في نشر مبادئ الخير والحق والتعاون والتنمية البشرية والمجتمعية الحقة داخل وخارج الدولة على السواء.

وأضاف معاليه "إننا أبناء وبنات الإمارات إنما نباهي كافة الأمم والشعوب بأن هذه الدولة الرائدة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" هي دولة تحرص على تحقيق الإفادة الكاملة من طاقات وقدرات جميع أبنائها وبناتها على حدٍ سواء، وفي يوم المرأة الإماراتية يشرفني أن أتقدم باسمكم جميعا إلى صاحب السمو رئيس الدولة بفائق الشكر والامتنان، ونقدر رؤيته الحكيمة لمستقبل الوطن، والتي تؤكد على المكانة المتميزة للمرأة في المجتمع، وإننا نعتز بالتزام سموه القوي بتمكين المرأة في الإمارات من تحديد أدوارها وتشكيل مسؤولياتها، وإتاحة جميع الفرص أمامها لمساعدة المجتمع والعالم على التقدم والتطور والازدهار.

وأوضح معاليه "أن المؤتمر يركز هذا العام على الاحتفاء بقدرات المرأة على العطاء والبناء وتشكيل المستقبل في الإمارات، والتأكيد على أن المرأة في هذه الدولة قادرة على تحقيق إنجازات عظيمة ومهمة في خدمة المجتمع والعالم مشيرا إلى ما تتمتع به المرأة في الإمارات من وع وذكاء ومبادرة، وعزم وتصميم للإسهام في تنمية الدولة، وتشكيل معالم المستقبل، لما فيه الخير للمجتمع والإنسان، مشيدا بما لدى المرأة الإماراتية من قدرة على تحقيق كل ما تضعه لنفسها من أهداف، وكل ما يتوقعه المجتمع لها من آمال وطموحات.

وعبر معاليه عن سعادته بتكريم المؤتمر لمجموعة متميزة من الإماراتيات المُلهِمات، اللاتي يمثلن نماذج مُشَرّفة للمرأة الإماراتية ذات العطاء المتواصل، وإن تكريم هؤلاء القائدات إنما يجعلنا ننظر إلى المستقبل بثقة كاملة في قدرات أبناء وبنات هذا الوطن على تشكيل معالم هذا المستقبل. وتقدم معاليه إليهن بخالص التهنئة مؤكدا أن الاحتفاء بهن إنما هو احتفاء وتقدير لعملهم الناجح في الحاضر كما أنه أيضا تفاؤل وثقة باستمرار إسهاماتهم النافعة في المستقبل.

وقال معاليه "يسرني كثيراً أننا نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "فارسات التسامح" الذي نظمته الوزارة من أجل إعداد وتأهيل هؤلاء الفارسات كي يكن قائدات للتسامح في المجتمع وطاقة إيجابية لنشر مبادئ وقيم التعايش والأخوة الإنسانية بين الأطفال وفي الأسرة وفي المجتمعات المحلية، بل وفي ربوع الدولة كلها.

وأضاف معاليه " إن برنامج "فارسات التسامح" يقوم بتوثيق كافة الخصائص والصفات التي تتعلق بالتسامح والتعايش، في فكر وأعمال مؤسس الدولة العظيم المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عليه رحمة الله، وفي فكر وأعمال رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رعاه الله، وفي فكر وأعمال صاحبة السمو أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله، والاعتماد على ذلك كله كأساس لتنفيذ أنشطة ومبادرات عملية تجعل من فارسات التسامح أصواتا قوية لنشر مبادئ وقيم التسامح والتعايش في المجتمع، إلى جانب تعميق اعتزازهن بالهوية الوطنية وتأكيد معاني الولاء والانتماء لديهن لتاريخ هذا الوطن ورموزه وقادته وقيمه وأهدافه، وأتقدم بالتهنئة لهؤلاء الخريجات وأعبر لهن عن فخرنا بهن واثقا أنهن سوف يسهمن في تحقيق آمال الوطن في الحاضر والمستقبل، باعتبارهن النماذج في التسامح والتعايش والسلوك الإيجابي، بل وكذلك في تأكيد دور المرأة في الإمارات في صناعة المستقبل على هذه الأرض الطيبة والعالم .

وتوجه معاليه بالشكر لكافة المتحدثات في جلسات المؤتمر، مقدرا حرصهن على المشاركة في الاعتزاز بمكانة المرأة في الإمارات، وكيف أن دولتنا العزيزة في المقدمة بين دول العالم أجمع في تمكين المرأة، وتحقيق إسهاماتها المرجوة في مسيرة الوطن".

وفي ختام كلمته قال معاليه "يشرفني أن أتقدم بالتحية والتهنئة والاحترام مرة أخرى، إلى صاحبة السمو أم الإمارات في يوم المرأة الإماراتية وأن أعبر باسمكن جميعا عن فائق الشكر والامتنان لسموها لرعايتها الكريمة لهذا الاحتفال، كما أعبر عن تقديري وامتناني لما أراه هنا اليوم من إيمان قوي بالمرأة الإماراتية وبقدراتها على تشكيل المستقبل والإسهام في تقدم المجتمع، وأننا في وزارة التسامح والتعايش سوف نستمر في العمل معكن من أجل تمكين الإنسان والاحتفاء بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية التي تقوم عليها المسيرة الناجحة لدولتنا الحبيبة".

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزير التغير المناخي والبيئة قائلة "إن يوم المرأة الإماراتية هو احتفال بقيمة من أعظم القيم التي قامت عليها دولتنا العزيزة، وهي التقدير العميق لدور المرأة في بناء المجتمع وتعزيز نهضة دولتنا، إنه يوم نستحضر فيه قصص النجاح والكفاح التي سطرتها المرأة الإماراتية منذ بدايات الاتحاد وحتى يومنا هذا، تحت ظل القيادة الحكيمة التي لم تألُ جهداً في تمكينها ودعمها في جميع المجالات، وإن دولتنا آمنت منذ البداية بأن تمكين المرأة هو أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك. وها نحن اليوم، نرى ثمار تلك الرؤية الحكيمة في كل جانب من جوانب حياتنا، حيث أصبحت المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً في صناعة القرار وفي قيادة التحولات الكبرى التي تشهدها دولتنا

وأضافت:"ولا يسعني إلا أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي كرّست حياتها لخدمة المرأة الإماراتية ولتمكينها في كل ميدان، إن ما قدمته سموها لنا جميعاً هو إرث ثمين نحمله في قلوبنا، ومسؤولية عظيمة نتحملها بكل فخر واعتزاز، فقد كانت سمو الشيخة فاطمة الداعم الأول لكل امرأة إماراتية، تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها، وتعمل بإخلاص لرفعة وطنها، وإن كل إنجاز تحققه أي امرأة في هذا الوطن هو انعكاس لجهود سموها وتوجيهاتها الحكيمة.

ومن جانبها أكدت معالي علياء عبد الله المرزوعي – وزيرة دولة لريادة الأعمال في كلمتها إلى المؤتمر أن دولة الإمارات قدمت للعالم نموذجاً فريداً في تمكين المرأة الإماراتية بالقطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز مشاركتها في خطط التطوير والبناء لدولتنا، وتحقيق التوازن بين الجنسين بمختلف مجالات العمل، لاسيما أن الإمارات جاءت في المرتبة السابعة على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضافت أن تمكين المرأة الإماراتية ليس فقط حقاً من حقوقها، بل هو أيضاً توجه وطني لدعم تحقيق محددات "مئوية الإمارات 2071" ، ولعل أبرز ما يميز هذا التمكين هو تكامله مع قيم التسامح التي نعتز بها، والتي تشكل أساساً راسخاً للتنمية الشاملة والمستدامة، لا سيما أن المرأة الإماراتية تُعتبر ركيزة أساسية في الأسرة والمجتمع، ولها دور محوري في نقل قيم التسامح للأجيال القادمة وغرسها في كافة جوانب الحياة، معبرة عن اعتزازها بالمرأة الإماراتية وما حققته من إنجازات في العديد من المجالات والتي أشادت بها المنظمات والمؤسسات الدولية، حيث أصبح دورها لا يقتصر فقط على المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني أو المشاركة في سوق العمل بل امتد ليشمل تأثيرها الإيجابي لبناء مجتمع متسامح ومتآزر قادر على مواجهة التحديات وصناعة الفرص.