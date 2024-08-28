وزير العدل: القيادة الرشيدة مكنت المرأة في المجالات كافة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام) تقدم معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به سموها في دعم وتمكين المرأة الإماراتية.وأضاف معاليه، في كلمة له بهذه المناسبة، أن حرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة في مختلف المجالات، يعد ركيزة أساسية في نهضة الدولة، ويأتي هذا التمكين جزءاً من «السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 - 2031» التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة الإماراتية وريادتها في مختلف المحافل. وأكد أن تشريعات دولة الإمارات ضمنت للمرأة الحقوق والحريات كافة، ومنحتها الفرصة لإثبات كفاءتها في مجالات متعددة، بما في ذلك مجال القضاء، حيث تتولى المرأة الإماراتية مناصب بارزة مثل قاضية في المحاكم، ووكيلة للنيابة العامة، إضافة إلى عملها في مجالات الطب الشرعي، ومستشارة في إدارات التشريع وقضايا الدولة، كما برز دورها المؤثر مديرة للدعوى، وموجهة أسرية، ووسيطاً ناجحاً، ومحامية متميزة، وأثبتت جدارتها في السلك القضائي، محققة إنجازات غير مسبوقة أسهمت بشكل فاعل في دعم وتطوير المنظومة القضائية للدولة. وأشار إلى أن إجمالي عدد موظفات وزارة العدل بلغ 612 موظفة، منهن 42 يعملن في السلطة القضائية، و33 في الوظائف الإشرافية، و167 من فئة الشباب، إضافة إلى 5 متدربات قضائيات يتم إعدادهن للعمل في المجال القضائي، كما بلغ إجمالي عدد المحاميات المقيدات لدى الوزارة 906 محاميات، ما يعكس النجاح المستمر لسياسات التمكين التي تتبناها الوزارة. وقال معاليه: إن هذه الإنجازات تأتي لتؤكد أن المرأة الإماراتية، ستظل شريكاً رئيساً في مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات، وإن مستقبل الوطن سيظل مشرقاً بفضل تضافر الجهود المشتركة بين جميع أفراد ومؤسسات الدولة.