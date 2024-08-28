بلدية عجمان تدشن «سكيك الشاعرات» احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

دشنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، يوم «سكيك الشاعرات»، في المسار التراثي بالإمارة، احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف الـ28 من أغسطس في كل عام.وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن المبادرة تعد امتداداً لسكيك الشعراء الذي أطلقته الدائرة لإبراز مكانة عجمان منبعاً للشعر والشعراء، وتجسيداً للإرث الأدبي في إمارة الحضارة واحتضان المواهب.

وقال الشيخ راشد إن الدائرة ارتأت إطلاق المبادرة في يوم المرأة الإماراتية، تأكيداً على دورها الكبير في مختلف المجالات، فقد تركت بصمة وأثراً لا يُمحى، واستطاعت أن تمثل الصورة الإيجابية للدولة، كما حصدت مكانة مرموقة في مختلف الميادين.

وأوضح أن الشاعرات الملهمات واللواتي ترعرعن في إمارة عجمان استطعن تدوين قصائد في مختلف الأحداث والمناسبات وذاع صيتهن بالبلاغة والشعر والأدب، معرباً عن فخره بموروث قيم تتناقله الأجيال، ويروي قصصاً عن الأجداد والآباء، والحرف والمهن التي عرفت بها الإمارة، ويذكر الأجيال الناشئة بالأصالة والهوية المميزة لعجمان.

ومن جانبه أوضح الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن المبادرة حظيت بدعم كبير من رئيس الدائرة، وبمتابعة عبدالرحمن النعيمي مدير عام الدائرة، لتمكين الكفاءات النسائية الشابة من تنفيذ «سكيك الشاعرات» بدءاً من مرحلة التحري والتدقيق والتوثيق، مروراً بمرحلة اختيار المسار الذي يجمع التراث والأصالة وتاريخ الإمارة ليتزين بأسماء الشاعرات اللواتي نظمن قصائدهن في الوطن والتراث والعادات والتقاليد والأصل والعراقة، وتميزن بمفردات نوعية تحاكي البيئة المحلية. وأضاف أن السكيك تحمل أسمائهن تقديراً وتخليداً لشخصياتهن وقصائدهن المتميزة بالبلاغة والفصاحة وجمال المفردات.