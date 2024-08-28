تنبيه من «الوطني للأرصاد»

ابوظبي - سيف اليزيد - حذر المركز الوطني للأرصاد من فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 00:30 حتى الساعة 09:00 من صباح الغد .

محمد يوسف

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