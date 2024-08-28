"شرطة أبوظبي" توجه تنويهاً للجمهور

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي⁩ السائقين لتوخي الحذر، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية في أثناء تشكل ⁧الضباب،⁩ كما وتدعوهم إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.