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"شرطة أبوظبي" توجه تنويهاً للجمهور

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ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي⁩ السائقين لتوخي الحذر، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية في أثناء تشكل ⁧الضباب،⁩ كما وتدعوهم إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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