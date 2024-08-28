"شرطة أبوظبي" توجه تنويهاً للجمهور

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين لتوخي الحذر، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية في أثناء تشكل الضباب، كما وتدعوهم إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.
ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين لتوخي الحذر، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية في أثناء تشكل الضباب، كما وتدعوهم إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.
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