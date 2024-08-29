تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال إحاطةٍ إعلاميةٍ في أبوظبي حملة إعفاء مُخالفي أنظمة دخول واقامة الأجانب من الغرامات، حيث تشمل منحَ مُهلةٍ لتسويةِ أوضاعِ المخالفين لنظام الإقامةِ في الإمارات تشمل إعفاءَهمْ من الغرامات المالية المترتبة عليهم ابتداءً من الأول من سبتمبر المقبل.

ودعَتْ الهيئة الاتحادية للهويةِ والجنسيةِ والجماركِ وأمنِ المنافذِ مُخالفِي الاقامةِ في الدولةِ إلى الاستفادةِ من المُهلةِ الممنوحةِ لهم بتسويةِ أوضاعِهمْ أو المغادرةِ، ضمنَ المهلةِ الممنوحةِ لهم حيثُ لن يتمَّ وضعُ ختمِ الحرمانِ على جوازاتِ سفرِهمْ.

وأوضحَتْ الهيئة، أن آليةَ الاستفادةِ من المهلةِ تكون من خلالِ التقديمِ عن طريقِ القنواتِ الذكيةِ للهيئة ومراكز الخدمةِ على مُستوى الدولةِ ، فيما يتمُّ توجيه الأشخاصِ الذين ليس لديهم بصمةٌ مسجلةٌ لدى الهيئةِ، إلى مراكز التبصيم.

وعلى المُخالفينَ الاستفادةِ من مميزاتِ الحملةِ من خلالِ التوجه لمراجعةِ المراكزِ التابعةِ للهيئةِ لإنجازِ عمليةِ التبصيم، ومدة تصريح المُغادرةِ، 14 يوماً بعد الإصدارِ، على أن يتمَّ إعادة إدراج كل الغراماتِ والقيودِ السابقة تلقائياً عند تعذر المغادرةِ خلال المهلة أو بعدَ انتهاءِ التصاريحِ خارج نطاق فترةِ الإعفاءِ المُحددة.